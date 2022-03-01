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Posted 1 марта 2022, 04:06

Published 1 марта 2022, 04:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

иллюстративное фото

«Я персона VIP-VIP, у меня есть…» билет на поезд Владивосток — Хабаровск

1 марта 2022, 04:06
Фото: Медиахолдинг1Mi. иллюстративное фото
РЖД предлагает дальневосточниками ощутить себя «персоной VIP» и добраться в Хабаровск из Владивостока или обратно в вагоне класса «Люкс». Что же получит пассажир, заплатив почти 14 тысяч рублей за 13 часов пути разбирался корреспондент «Восток-Медиа».

Итак вагон класса «Люкс» доступен для одного или двух человек. С собой в поездку можно взять детей. Бесплатно может проехать один ребенок до 5 лет и один ребенок до 10 лет независимо от количества взрослых.

В пресс-службе ДВЖД рассказали, что каждое купе вагона «Люкс» оборудовано кондиционером, душевой кабиной и биотуалетом. Есть телевизор и личный мини-шкаф для одежды. Каждый пассажир получает халат, тапочки и набор санитарно-гигиенических принадлежностей. Бонус — печатная продукция. Предусмотрено горячее питание. Доплачивать не придется, стоимость еды уже заложена в цену билета.

Добраться из Владивостока в Хабаровск «не покидая номер отеля» можно с 3 по 5, 7, с 10 по 12, с 17 по 19, с 24 по 26, 31 марта, а также 1 и 2 апреля 2022 года включительно.

Выбраться из Хабаровска с комфортом можно будет с 4 по 6, 9, с 11 по 13, с 18 по 20, с 25 по 27 марта, а также с 1 по 3 апреля 2022 года включительно.

В пресс-службе ДВЖД отметили, что все поезда дальнего следования подвергаются обязательной санитарной обработке. Для этого используются обеззараживающие моющие средства. Уборку вагонов с применением дизрастворов между рейсами и в пути следования теперь проводят чаще. Кроме того, современные вагоны оснащены обеззараживающими УФ-устройствами.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в аэропорту Владивостока впервые приземлился новейший широкофюзеляжный самолёт Airbus A350 авиакомпании «Аэрофлот». В его бизнес-классе кресла можно разложить в большую кровать. При этом каждое кресло находится в отдельной кабине. «Комнаты» оборудованы мониторами, гостям доступен бар и мультимедийные системы с высокоскоростным доступом. Сообщалось, что самолет будет выполнять рейсы из Владивостока в Москву.

Также владивостокцам в конце января стала доступна услуга VIP-такси от «Яндекс». Теперь жители дальневосточной столицы смогут отправиться в поездку на Mercedes-Benz E-Класс и BMW 5.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Владивосток#РЖД
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