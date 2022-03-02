Детский омбудсмен прокомментировала отказ сети онкологов сотрудничать с Россией

«Поддержка друг друга в таких важных вопросах — не только онкологии — но и вообще во всем, что связано с гуманитарным направлением, должна быть незыблемой. То, что происходит сейчас, не поддается никакой критике, особенно, когда речь идет о детях. Это недопустимо, это преступно. Сейчас наши „партнеры“ показывают свое лицо, их истинное отношение к нам», — подчеркнула Ирина Волынец.