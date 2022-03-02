Детский омбудсмен прокомментировала отказ сети онкологов сотрудничать с Россией

Posted 2 марта 2022, 18:30
Published 2 марта 2022, 18:30
Modified 17 августа 2022, 09:12
Updated 17 августа 2022, 09:12
Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец отметила, что политические взгляды Запада в отношении детей из России превратилась в настоящий национализм. Об этом сообщает издание «Народные новости».
Она также заметила, что в любых обстоятельствах надо оставаться людьми, помогать друг другу. По ее словам, решение западной организации доказало всему миру его истинное отношение не только к РФ, но и к людям.
«Поддержка друг друга в таких важных вопросах — не только онкологии — но и вообще во всем, что связано с гуманитарным направлением, должна быть незыблемой. То, что происходит сейчас, не поддается никакой критике, особенно, когда речь идет о детях. Это недопустимо, это преступно. Сейчас наши „партнеры“ показывают свое лицо, их истинное отношение к нам», — подчеркнула Ирина Волынец.
По словам Ирины Волынец, порой речь идет об ограничениях, от которых страдают дети, борющиеся со страшными болезнями и это переходит грань дозволенного, поскольку Запад напрямую угрожает жизням самых маленьких россиян.