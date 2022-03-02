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Posted 2 марта 2022, 18:30

Published 2 марта 2022, 18:30

Modified 17 августа 2022, 09:12

Updated 17 августа 2022, 09:12

Детский омбудсмен прокомментировала отказ сети онкологов сотрудничать с Россией

2 марта 2022, 18:30
Международная сеть онкологов OncoAlert прекратила помощь российским врачам в знак солидарности с Украиной. В заявлении организации указано, что она находится вне политических течений, но в настоящее время не может оставаться в стороне.

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец отметила, что политические взгляды Запада в отношении детей из России превратилась в настоящий национализм. Об этом сообщает издание «Народные новости».

Она также заметила, что в любых обстоятельствах надо оставаться людьми, помогать друг другу. По ее словам, решение западной организации доказало всему миру его истинное отношение не только к РФ, но и к людям.

«Поддержка друг друга в таких важных вопросах — не только онкологии — но и вообще во всем, что связано с гуманитарным направлением, должна быть незыблемой. То, что происходит сейчас, не поддается никакой критике, особенно, когда речь идет о детях. Это недопустимо, это преступно. Сейчас наши „партнеры“ показывают свое лицо, их истинное отношение к нам», — подчеркнула Ирина Волынец.

По словам Ирины Волынец, порой речь идет об ограничениях, от которых страдают дети, борющиеся со страшными болезнями и это переходит грань дозволенного, поскольку Запад напрямую угрожает жизням самых маленьких россиян.

#Новости#Общество
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