Антиковидные ограничения смягчило руководство Сахалинской области

Posted 3 марта 2022, 05:59
Published 3 марта 2022, 05:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Губернатор региона Валерий Лимаренко принял такое решение в соответствии с предложениями Роспотребнадзора.
— В период пандемии глава региона поставил перед нами задачу — защитить жителей области от ковида и не ухудшить экономическое положение местных предприятий. В связи с этим все ограничения в островном регионе вводились только по мере необходимости. Сейчас, когда количество тяжелых случаев заболеваемости уменьшилось, целесообразно отменить ряд ограничительных мер. Это скажется на работе бизнеса самым благоприятным образом, — отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук.
Итак, отныне в области больше не действуют ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Также отменяются запреты, связанные с работой предприятий общественного питания — теперь они могут работать круглосуточно.
В закрытых помещениях сохраняются только ограничения, связанные с использованием масок и соблюдением социального дистанцирования.
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