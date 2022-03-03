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Posted 3 марта 2022, 05:59

Published 3 марта 2022, 05:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Антиковидные ограничения смягчило руководство Сахалинской области

Антиковидные ограничения смягчило руководство Сахалинской области

3 марта 2022, 05:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Смягчение некогда строгих антиковидных ограничений проходит сейчас по всей стране. К списку регионов РФ, где объявлены послабления, присоединилась и Сахалинская область.

Губернатор региона Валерий Лимаренко принял такое решение в соответствии с предложениями Роспотребнадзора.

— В период пандемии глава региона поставил перед нами задачу — защитить жителей области от ковида и не ухудшить экономическое положение местных предприятий. В связи с этим все ограничения в островном регионе вводились только по мере необходимости. Сейчас, когда количество тяжелых случаев заболеваемости уменьшилось, целесообразно отменить ряд ограничительных мер. Это скажется на работе бизнеса самым благоприятным образом, — отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук.

Итак, отныне в области больше не действуют ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Также отменяются запреты, связанные с работой предприятий общественного питания — теперь они могут работать круглосуточно.

В закрытых помещениях сохраняются только ограничения, связанные с использованием масок и соблюдением социального дистанцирования.

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#Новости#Сахалинская область#Сахалин#COVID-19
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