Антиковидные ограничения смягчило руководство Сахалинской области

— В период пандемии глава региона поставил перед нами задачу — защитить жителей области от ковида и не ухудшить экономическое положение местных предприятий. В связи с этим все ограничения в островном регионе вводились только по мере необходимости. Сейчас, когда количество тяжелых случаев заболеваемости уменьшилось, целесообразно отменить ряд ограничительных мер. Это скажется на работе бизнеса самым благоприятным образом, — отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук.