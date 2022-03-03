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Posted 3 марта 2022, 17:20

Published 3 марта 2022, 17:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Экономист Хестанов предупредил о последствиях «главной» санкции против России

Экономист Хестанов предупредил о последствиях «главной» санкции против России

3 марта 2022, 17:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
От международной платежной системы SWIFT отключены первые семь российских банков. Информацию прокомментировал экономист Сергей Хестанов.

Эксперт напомнил россиянам о том, что еще в 2015 году в России был запущен аналог SWIFT. Информационный портал infox.ru пишет, что речь идет о Системе Передачи Финансовых Сообщений (СПФС).

Сергей Хестанов акцентировал внимание на том, что СПФС оборудован каждый российский банк. Через эту систему проходят на сегодняшний день уже до 20 процентов переводов внутри Российской Федерации.

Кроме того, в стране успешно функционирует Система Быстрых Платежей (СБП), и многие давно к ней подключены. Именно поэтому отключение России от SWIFT особо не отразится ни на чем, уверяет эксперт. По словам экономиста, на территории нашего государства все будет работать в обычном режиме.

Некоторые сложности возможны с Visa и Mastercard, однако, ощутимыми они будут лишь в отношении российских карт за пределами страны, резюмировал Сергей Хестанов.

#Новости#Экономика
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