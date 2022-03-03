Экономист Хестанов предупредил о последствиях «главной» санкции против России

Кроме того, в стране успешно функционирует Система Быстрых Платежей (СБП), и многие давно к ней подключены. Именно поэтому отключение России от SWIFT особо не отразится ни на чем, уверяет эксперт. По словам экономиста, на территории нашего государства все будет работать в обычном режиме.