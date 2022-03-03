Как пандемия и санкции повлияли на бизнес-выставки в Приморье

— Почти всю технику уже привезли, наше мероприятие готовится задолго до дат его проведения. Что касается зарубежных компаний — как правило, в выставке участвуют их российские представители. Катера стоимостью до 10 миллионов рублей привозят под продажу, свыше 10 миллионов — это обычно уже проданные экземпляры, но они участвуют в экспозиции в качестве примеров. Поскольку наше мероприятие проходит на открытом воздухе, то нет особых проблем с соблюдением санитарных правил. Мы и в прошлом году успешно провели выставку, у нас было 4 тысячи посетителей. Более того, яхтенный и водно-моторный спорт в период пандемии стал более популярен, так как он предполагает удаление от мест скопления людей. Это ощутили все представители отрасли. Вместе с тем, по всей видимости, в этом году мы почувствуем снижение платёжеспособности покупателей, — рассказал исполнительный директор Vladivostok Boat Show Алексей Волошенко.