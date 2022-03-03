Как пандемия и санкции повлияли на бизнес-выставки в Приморье

Posted 3 марта 2022, 07:04
Published 3 марта 2022, 07:04
Modified 1 сентября 2022, 04:47
Updated 1 сентября 2022, 04:47
В Приморье ежегодный календарь включает около десятка крупных выставок и бизнес-форумов с международным участием. На них заключаются сделки, завязываются бизнес-партнёрства, создаётся объёмная картина современных достижений той или иной отрасли — агропромышленной, нефтегазовой, строительной, дизайнерской и других. Выставки можно считать новыми двигателями бизнеса 21 века. Вместе с тем, сфера организации крупных ивентов, основанная на личном общении, сильнее других пострадала из-за пандемии — даже Восточный экономический форум в 2020 году не проводился. Можно сказать, что выставочный бизнес переживает шок, но в то же время старается осваивать онлайн-формат и переориентироваться на внутренний рынок.
Основным организатором большинства выставок во Владивостоке остаётся ООО «Дальэкспоцентр», в партнёрстве с правительством региона организующий выставки «Дальагро. Продовольствие», «Город», «Энергетика.Экология» и ряд других, менее крупных мероприятий. Открытие выставки «Дальагро. Продовольствие» намечено на 21 апреля, и подготовка к нему идёт полным ходом. Сразу вслед за продовольственной выставкой последует строительная, в которой традиционно участвуют около 140 компаний из разных регионов России, желающие продвигать свою продукцию на внутренний и внешний рынок. Однако в связи с новыми санкциями вопрос экспорта становится весьма проблематичным. Вместе с тем по информации организаторов, фактор ограничения международных торговых связей побуждает компании активнее искать новых партнёров внутри страны, поэтому заявки на участие в выставках подают те, кто ранее сомневался.
Московские эксперты тоже сказали своё слово по поводу последствий объявленных санкций. Генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков считает, что зарубежный рынок потеряет около 56% выручки, и на этом фоне Россия даже имеет некоторые преимущества.
В пандемийном 2020 году показатели российской выставочной индустрии снизились почти на 40%. Цифры за 2021-й ещё считают, по оценкам экспертов, они снова могут оказаться значительно меньше допандемийных значений. Основные игроки рынка — это специализированные конгрессно-выставочные комплексы. Ещё четверть общей выручки приходится на организаторов мероприятий, у которых нет своей площадки. Стоит отметить, что в Приморье крупные выставки проводятся в пригороде под открытым небом на территории ТРК «Приморское кольцо». Особо стоит отметить Тихоокеанский туристский форум — он проходит на территории кампуса ДВФУ на Русском острове. В 2020 году ТТФ проводился исключительно в онлайн-режиме, и организаторы отметили недостаток живого общения. Однако уже в 2021 году мероприятие вновь вернулось к привычному формату, хотя и с меньшим количеством зарубежных участников. В этом году форум опять пройдёт на Русском острове 25–27 мая.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил серьёзные потери выставочного бизнеса по всем показателям: рабочим местам, количеству компаний, по доходной части и прибыльности.
— Конечно, сегодня восстановление выставочной индустрии — это вопрос, к сожалению, не очень быстрый, но, тем не менее, один из главных для нас, — подчеркнул он.
Не выдержав выставочных локдаунов, за два года с российского рынка ушли порядка 280-ти компаний. Лидеры отрасли на этом фоне сумели удивить многих: например, московский «Экспоцентр» в 2020-м на несколько месяцев был переоборудован под ковидный госпиталь. Вернувшись к своей профильной деятельности, центр смог добиться даже более высоких показателей, чем в целом по отрасли: здесь в течение 2021 года провели 80 международных выставок, почти 700 конгрессов, симпозиумов и конференций.
Алексей Вялкин отметил, что «Экспоцентру» удалось достичь 80% от объёмов выручки 19-го года, научившись «под ключ» выполнять целый ряд работ для экспонентов: теперь заказчик может получить не только выставочную площадь, но и обустройство стендов, продвижение его продукции, рекламу. Аналогично организуют выставки и во Владивостоке, предоставляя в аренду экспонентам столы, стулья и другую мебель и технику, начиная от плазменных панелей и заканчивая вешалками.
Неотъемлемой частью конгрессной деятельности в последние два года стали дистанционные технологии.
— Дискуссии уже идут в гибридном формате: часть участвует здесь, часть участвует дистанционно. Мы научились достаточно неплохо использовать цифровые технологии для подключения коллег и по России, и из-за рубежа. Сохраняется и дистанционная возможность пообщаться с теми, кто хотел бы разобраться в том или ином агрегате, в той или иной продукции, — говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По признанию Алексея Вялкина, в отношении зарубежных инвестиционных проектов наблюдается некоторый парадокс: с 2015-го года их количество в субъектах Российской Федерации выросло в разы. Речь идёт о производственном и агро-промышленном бизнесе среднего уровня.
В Санкт-Петербурге — втором по величине событийного рынка российском регионе — конгрессно-выставочный сектор в современных реалиях информационного противостояния называют не только одним из важнейших маркетинговых инструментов, но и каналом дипломатии.
Гендиректор петербургского «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков считает важным переломить отрицательные стереотипы о России, складывающиеся за рубежом.
— Тысячи участников из сферы науки, бизнеса, политики, технологий, социально-культурной сферы, приехав один раз в Россию, никогда не станут жертвой каких-то фейковых новостей. Мы становимся каналом эффективной коммуникации, очень эффективным средством народной дипломатии и мягкой силы, — констатирует он, одновременно отмечая важность плана мер дополнительной поддержки выставочного бизнеса, разработанного по поручению президента России.
В планах на ближайшие годы у «ЭкспоФорума» — крупнейшие события мирового уровня: Арктический, Международный экономический, газовый форумы, математический и энергетический конгрессы. Чтобы проводить столь масштабные мероприятия, здание пришлось переоборудовать по новым стандартам. «Экспофорум» один из первых установил фильтры-дезинфекторы в централизованной системе вентиляции. Пришлось оборудовать специальные пропускные пункты, обеззараживающие лампы, организовать логистику и соблюдение дистанции, переоборудовать залы, нанять дополнительный персонал.
Примечательно, что водно-спортивная сфера в отличие от многих других, не просела в период пандемии — это отмечают и в Москве, и во Владивостоке. «Moscow Dive Show», она же отечественная «Выставка водного человека» — единственный в мире дайверский форум, который не сбился с выставочного ритма, проведя в 2020-м мероприятие до карантина, в прошлом году — после снятия ограничений. Организаторы не только сохранили всех партнёров, но и привлекли новых.
Во Владивостоке аналогичным выставочным событием несколько лет подряд остаётся Vladivostok Boat Show, которое проходит в мае на территории яхт-клуба «Семь футов». В нём принимают участие производители и продавцы катеров, яхт, судового оборудования и снаряжения для яхтенного спорта и дайвинга, представители туриндустрии. В этом году Vladivostok Boat Show намечено на 20–22 мая, и организаторы уверены, что мероприятие состоится.
— Почти всю технику уже привезли, наше мероприятие готовится задолго до дат его проведения. Что касается зарубежных компаний — как правило, в выставке участвуют их российские представители. Катера стоимостью до 10 миллионов рублей привозят под продажу, свыше 10 миллионов — это обычно уже проданные экземпляры, но они участвуют в экспозиции в качестве примеров. Поскольку наше мероприятие проходит на открытом воздухе, то нет особых проблем с соблюдением санитарных правил. Мы и в прошлом году успешно провели выставку, у нас было 4 тысячи посетителей. Более того, яхтенный и водно-моторный спорт в период пандемии стал более популярен, так как он предполагает удаление от мест скопления людей. Это ощутили все представители отрасли. Вместе с тем, по всей видимости, в этом году мы почувствуем снижение платёжеспособности покупателей, — рассказал исполнительный директор Vladivostok Boat Show Алексей Волошенко.
Ещё одним шагом для выхода отрасли на новый качественный уровень и упрощения бюрократических процедур должен стать закон «О выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности».
— Мы подготовили проект закона, согласовали его с Минпромторгом и сейчас активно работаем с депутатским корпусом. Это для нас чрезвычайно важно, это открывает новые возможности для финансовой поддержки компаний, в первую очередь, в регионах для региональных властей. Та же таможня руководствуется законодательной нормативной базой. Будет нормативная база — для всех она будет ясным ориентиром: и для таможенников, и для выставочников, и для тех, кто на выставки ходит, и для администраторов, — говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Кроме того, Торгово-промышленная палата России предложила для компаний конгрессно-выставочной сферы снизить налоги до 2025 года. К этому времени, по оценкам аналитиков, отрасль должна восстановиться и перейти к новому этапу развития.