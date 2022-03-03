Картина дня в Приморье: абордаж судна, удар стихии и Алексеев «в карманах» приморцев

Полицейские нагрянули на судно всего за час до того, как рефрижератор должен был выйти в море. Их добычей стали не только запрещенные вещества, но и приборы для их изготовления. Наркотические средства в каютах экипажа лежали на видных местах — работавшие на рефрижераторном судне моряки даже не прятали незаконный груз. Более того, проведённые тесты выявили у старшего механика, помощника капитана и одного из моряков признаки опьянения.