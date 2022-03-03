Картина дня в Приморье: абордаж судна, удар стихии и Алексеев «в карманах» приморцев

Posted 3 марта 2022, 13:36
Published 3 марта 2022, 13:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Абордаж судна
Полицейские нагрянули на судно всего за час до того, как рефрижератор должен был выйти в море. Их добычей стали не только запрещенные вещества, но и приборы для их изготовления. Наркотические средства в каютах экипажа лежали на видных местах — работавшие на рефрижераторном судне моряки даже не прятали незаконный груз. Более того, проведённые тесты выявили у старшего механика, помощника капитана и одного из моряков признаки опьянения.
Удар стихии
Ничто так не занимает внимание жителей Приморья, как прогноз погоды. Ночью и днём 5 марта в Приморском крае ожидаются сильные осадки и ветер скоростью до 22 метров в секунду. Специалисты советуют гражданам соблюдать меры предосторожности. В крае объявлено штормовое предупреждение.
Алексеев «в карманах» приморцев
Магазины владельца DNS Дмитрия Алексеева «Квартет вкусов» подняли цены на некоторые позиции. Теперь несколько видов колбасы марки «Элефант» продаётся по 700 рублей за килограмм. Продукция компании пользуется большим спросом у приморцев, в том числе и у пенсионеров.
В самой компании «Элефант» подъём цен отрицают. Производитель заявил, что последний раз увеличивал отпускные цены на продукцию в ноябре 2021 года планово и незначительно.