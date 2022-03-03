vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2022, 13:36

Published 3 марта 2022, 13:36

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Картина дня в Приморье: абордаж судна, удар стихии и Алексеев «в карманах» приморцев

Картина дня в Приморье: абордаж судна, удар стихии и Алексеев «в карманах» приморцев

3 марта 2022, 13:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Абордаж судна

Полицейские нагрянули на судно всего за час до того, как рефрижератор должен был выйти в море. Их добычей стали не только запрещенные вещества, но и приборы для их изготовления. Наркотические средства в каютах экипажа лежали на видных местах — работавшие на рефрижераторном судне моряки даже не прятали незаконный груз. Более того, проведённые тесты выявили у старшего механика, помощника капитана и одного из моряков признаки опьянения.

Полицейские взяли на абордаж судно в Приморье — видео
Узнать подробнее

Удар стихии

Ничто так не занимает внимание жителей Приморья, как прогноз погоды. Ночью и днём 5 марта в Приморском крае ожидаются сильные осадки и ветер скоростью до 22 метров в секунду. Специалисты советуют гражданам соблюдать меры предосторожности. В крае объявлено штормовое предупреждение.

«Ограничьте выход из зданий»: спасатели назвали дату удара стихии по Приморью
Узнать подробнее

Алексеев «в карманах» приморцев

Магазины владельца DNS Дмитрия Алексеева «Квартет вкусов» подняли цены на некоторые позиции. Теперь несколько видов колбасы марки «Элефант» продаётся по 700 рублей за килограмм. Продукция компании пользуется большим спросом у приморцев, в том числе и у пенсионеров.

В самой компании «Элефант» подъём цен отрицают. Производитель заявил, что последний раз увеличивал отпускные цены на продукцию в ноябре 2021 года планово и незначительно.

Один раз — не капиталист: олигарх Алексеев снова лезет в карман к приморцам
Узнать подробнее
Материалы по теме
Один раз — не капиталист: олигарх Алексеев снова лезет в карман к приморцам«Ограничьте выход из зданий»: спасатели назвали дату удара стихии по ПриморьюПолицейские взяли на абордаж судно в Приморье — видео
#Новости#Общество#Погода#Цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика