«Ограничьте выход из зданий»: спасатели назвали дату удара стихии по Приморью

Posted 3 марта 2022, 05:21
Published 3 марта 2022, 05:21
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Ночью в прибрежных районах может выпасть 6-17 миллиметров снега или 15-25 миллиметров снега с дождём. На востоке региона ожидается очень сильный снегопад — от 20 миллиметров осадков. Осадки будут по всем районам края.
Как отмечают в управлении МЧС региона, дополнительные сложности создаст сильный ветер, скорость которого ну берега может достигать 22 метров в секунду.
«На дорогах гололедица, снежные накаты», — добавили в ведомстве.
Жителям региона советуют не выезжать на природу, не парковать машины на обочине, по возможности ограничить выход из зданий и не в коем случае не выбираться на замёрзшие водоёмы.
«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов», — порекомендовали спасатели.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало подробный прогноз на ненастный день.