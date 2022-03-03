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Posted 3 марта 2022, 05:21

Published 3 марта 2022, 05:21

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Ограничьте выход из зданий»: спасатели назвали дату удара стихии по Приморью

«Ограничьте выход из зданий»: спасатели назвали дату удара стихии по Приморью

3 марта 2022, 05:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Ночью и днём 5 марта в Приморском крае ожидаются сильные осадки и ветер скоростью до 22 метров в секунду. Специалисты советуют гражданам соблюдать меры предосторожности.

Ночью в прибрежных районах может выпасть 6-17 миллиметров снега или 15-25 миллиметров снега с дождём. На востоке региона ожидается очень сильный снегопад — от 20 миллиметров осадков. Осадки будут по всем районам края.

Как отмечают в управлении МЧС региона, дополнительные сложности создаст сильный ветер, скорость которого ну берега может достигать 22 метров в секунду.

«На дорогах гололедица, снежные накаты», — добавили в ведомстве.

Жителям региона советуют не выезжать на природу, не парковать машины на обочине, по возможности ограничить выход из зданий и не в коем случае не выбираться на замёрзшие водоёмы.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов», — порекомендовали спасатели.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало подробный прогноз на ненастный день.

#Новости#Общество#Погода
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