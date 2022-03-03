Жителям Сахалина карта подскажет, где купить дешёвую рыбу

Чтобы узнать, где найти вкусную, свежую и недорогую рыбу, достаточно открыть страницу ГеоИС и через меню «Карты» зайти в раздел «Свежая рыба». Затем выбрать город или населённый пункт. И всё — точки на карте подскажут, где расположены места продажи. А если вам нужна полная информация: адрес, время работы, цена, какая именно рыба продаётся, то просто нажмите на точку — и всё увидите.