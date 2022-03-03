Жителям Сахалина карта подскажет, где купить дешёвую рыбу

Posted 3 марта 2022, 03:30
Published 3 марта 2022, 03:30
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
— Валерий Лимаренко поручил на регулярной основе информировать жителей о расположении торговых точек с социальными ценами на охлаждённую рыбу. В рамках выполнения этой задачи была создана информационная система, работающая по принципу «единого окна». Теперь не нужно отслеживать разные источники, чтобы найти адрес соответствующей торговой площадки. Можно просто открыть одну базу данных и быть в курсе актуальной информации, — рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Чтобы узнать, где найти вкусную, свежую и недорогую рыбу, достаточно открыть страницу ГеоИС и через меню «Карты» зайти в раздел «Свежая рыба». Затем выбрать город или населённый пункт. И всё — точки на карте подскажут, где расположены места продажи. А если вам нужна полная информация: адрес, время работы, цена, какая именно рыба продаётся, то просто нажмите на точку — и всё увидите.
Информация обновляется на сайте ежедневно в 11 часов.
Напомним, Валерий Лимаренко поставил задачу руководителям муниципальных образований организовать продажу свежевыловленной рыбы по сниженным ценам на территории городских округов с периодичностью не реже двух раз в неделю.