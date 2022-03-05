В России допускают ограничение продажи товаров в одни руки

Posted 5 марта 2022, 07:08
Published 5 марта 2022, 07:08
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как разъяснили в пресс-службе Минпромторга, такое решение было вызвано необходимостью ограничить россиян от спекулянтов. Дело в том, что по ряду социально значимых продуктов федеральные власти договорились с ритейлерами об установке минимальной наценки. Однако участились случаи, когда граждане стали закупать эти товары оптом для вероятной последующей перепродажи.
Чтобы обеспечить гражданам бесперебойную продажу социально значимых продуктов, торговые сети получили разрешения ориентироваться по ситуации и ограничивать продажу товаров в одни руки, если в этом возникнет необходимость.
Стоит отметить, что право определять какие именно товары и по каким именно параметрам будут отпускаться, осталось за профильными ассоциациями: АКОРТ и Союза независимых сетей России.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что власти Приморья также озаботились вопросом хаотичного поднятия цен на товары. С крупными сетями супермаркетов запланировано заключение соглашения, о конечном размере наценки не выше 15%.