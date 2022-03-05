В России допускают ограничение продажи товаров в одни руки

Как разъяснили в пресс-службе Минпромторга, такое решение было вызвано необходимостью ограничить россиян от спекулянтов. Дело в том, что по ряду социально значимых продуктов федеральные власти договорились с ритейлерами об установке минимальной наценки. Однако участились случаи, когда граждане стали закупать эти товары оптом для вероятной последующей перепродажи.