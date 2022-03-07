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Posted 7 марта 2022, 02:14

Published 7 марта 2022, 02:14

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Netflix затормозил в России

7 марта 2022, 02:14
Сюжет
Санкции
Известный стриминговый сервис Netflix, позволяющий смотреть художественные и документальные фильмы, сериалы и многое другое по интернету, приостанавливает работу в России.

Как стало известно РБК, ссылаясь на информацию Variety, площадка затормозила работу над сериалом «Анна К» со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком, «Петля» с Александром Петровым, триллером «Зато» Дарьи Жук. Также Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы.

Ранее, как сообщало СИ «Восток-Медиа», прокат своих фильмов в стране отменили киностудии Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures.

Санкции в отношении России западные страны, США и присоединившиеся к ним государства и организации принимают в ответ на признание РФ Луганской и Донецкой республик, а также специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Тем временем и принятые в ответ меры начинают сказываться на экономиках стран, проявивших недружественное отношение к России. Поставляемые РФ на внешний рынок газ, нефть, металлы, зерно, удобрения не просто стремительно дорожают, а бьют антирекорды по росту цен. Европа уже говорит, что придётся экономить, сокращать производства и рабочие места.

Причём проблема не только в снижении конкурентоспособности производства из-за дорогих энергоресурсов и сырья, но и проблемы с логистикой — ведь через порты РФ и воздушное пространство над ней перевозились огромные объёмы мировых грузов и осуществлялись поставки нашей продукции и сырья.

Попытка санкционного давления на Россию грозит вылиться в продовольственный мировой кризис. За несколько дней пшеница, а РФ — в тройке мировых лидеров по объёмам экспорта зерна, подорожала на биржах до 10 процентов. Это также рекордные темпы. РФ поставляет на внешний рынок до четверти мировых запасов удобрений — его дефицит напрямую грозит кризисом сельскохозяйственной отрасли многих государств.

Россия лидирует не только в обеспечении сырьём внешних рынков. Роскосмос объявил о сворачивании сотрудничества в космосе с Европой и США. И уже в европейских СМИ просачивается информация о том, что бизнес во всём мире начинает проявлять беспокойство: а кому принесёт больший вред санкционная политика в отношении России и призывают задуматься о её последствиях для своих стран.

#Новости#Власть#Киноиндустрия#Санкции
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