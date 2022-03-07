Netflix затормозил в России

Россия лидирует не только в обеспечении сырьём внешних рынков. Роскосмос объявил о сворачивании сотрудничества в космосе с Европой и США. И уже в европейских СМИ просачивается информация о том, что бизнес во всём мире начинает проявлять беспокойство: а кому принесёт больший вред санкционная политика в отношении России и призывают задуматься о её последствиях для своих стран.