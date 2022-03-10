ДТП в месте с дурной репутацией попало на видео и вызвало споры приморцев

Posted 10 марта 2022, 04:52
Published 10 марта 2022, 04:52
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
На загруженных кадрах видно, как белый легковой автомобиль движется параллельно бордовому внедорожнику, но в какой-то момент резко тормозит, а затем смещается влево, врезаясь в соседнюю машину.
Как считают некоторые пользователи соцсетей, совершить такой манёвр автомобилиста на легковой машине вынудила яма, в которую машина провалилась колесом за несколько секунд до столкновения.
Другие приморцы решили, что причиной аварии было неправильное решение водителя белого авто.
Видеозапись инцидента и комментарии граждан появились в инстаграм-паблике dps_vl.
Ранее «Восток-Медиа» писало о столкновении нескольких машин на окраине Владивостока. Один из автомобилей серьёзно пострадал в аварии, а его водителя пришлось везти в больницу.