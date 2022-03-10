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Posted 10 марта 2022, 04:52

Published 10 марта 2022, 04:52

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

ДТП в месте с дурной репутацией попало на видео и вызвало споры приморцев

10 марта 2022, 04:52
Сюжет
Происшествие
Автомобилист поделился видеозаписью столкновения под мостом на проспекте Красного знамени во Владивостоке — в месте с дурной репутацией, где часто случаются подобные ДТП. Обстоятельства аварии вызвали вопросы у наблюдателей.

На загруженных кадрах видно, как белый легковой автомобиль движется параллельно бордовому внедорожнику, но в какой-то момент резко тормозит, а затем смещается влево, врезаясь в соседнюю машину.

Как считают некоторые пользователи соцсетей, совершить такой манёвр автомобилиста на легковой машине вынудила яма, в которую машина провалилась колесом за несколько секунд до столкновения.

  • «Несколько раз пересмотрела. Он влетел в яму и поэтому кажется, что прибавил скорость»;
  • «При попадании в яму срабатывает ABS, процесс торможения проскакивает. Будь ровная дорога, может и успел бы затормозить. Но въехали бы от такого маневра в зад. Как ни крути, попал».

Другие приморцы решили, что причиной аварии было неправильное решение водителя белого авто.

  • «Ну ни у кого не возникнет мысли с середины дороги поворачивать налево…или направо»;
  • «Да уж… Поворачивать налево нужно с крайней правой».

Видеозапись инцидента и комментарии граждан появились в инстаграм-паблике dps_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о столкновении нескольких машин на окраине Владивостока. Один из автомобилей серьёзно пострадал в аварии, а его водителя пришлось везти в больницу.

#Новости#Видео#Происшествие#ДТП
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