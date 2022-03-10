Просмотры и загрузки клипов в российской соцсети «ВКонтакте» выросли в 2 раза

На площадке постоянно регистрируются новые люди, только за последние две недели дневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 000 пользователей, и компания ожидает дальнейший рост. Ежедневные регистрации новых пользователей в соцсети показали рост на 20%. По подсчетам, примерно на 20% за две недели выросло число создаваемых «дружб». Количество совершенных звонков возросло на 12%, что говорит об увеличении потребности людей в общении.