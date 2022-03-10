Просмотры и загрузки клипов в российской соцсети «ВКонтакте» выросли в 2 раза

Posted 10 марта 2022, 18:18
Published 10 марта 2022, 18:18
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Существенный прирост показывает видеоконтент, количество просмотров видео «ВКонтакте» возросло на 40%, а количество загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах» почти в 2 раза. В канун 8 марта социальная сеть зафиксировала рекорд в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в день. Об этом пишет РИА Новости.
На площадке постоянно регистрируются новые люди, только за последние две недели дневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 000 пользователей, и компания ожидает дальнейший рост. Ежедневные регистрации новых пользователей в соцсети показали рост на 20%. По подсчетам, примерно на 20% за две недели выросло число создаваемых «дружб». Количество совершенных звонков возросло на 12%, что говорит об увеличении потребности людей в общении.
«ВКонтакте» предоставляет шанс как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для распространения своего контента. Компанией уже запущены ряд активностей, направленных на общение, с наградным фондом в 100 млн рублей. К 8 Марта в «Клипах» проходил челлендж вместе с известными блогерами.
Победители получат ценные призы — 100 умных колонок «Маруся», а также возможность отснять совместные видеоролики со знаменитыми авторами клипов.
Также сообщается, что на платформе «ВКонтакте» стартовала крупнейшая в истории компании программа по поддержке авторов. Соцсеть решила отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации блогеров. Вследствие этого авторы получат 100% дохода от показа рекламы на площадке и смогут получить около 600 млн рублей.