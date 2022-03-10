vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта 2022, 18:18

Published 10 марта 2022, 18:18

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Просмотры и загрузки клипов в российской соцсети «ВКонтакте» выросли в 2 раза

Просмотры и загрузки клипов в российской соцсети «ВКонтакте» выросли в 2 раза

10 марта 2022, 18:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За последние четырнадцать дней социальная сеть «ВКонтакте» зарегистрировала значительный рост различных активностей на платформе: люди стали больше общаться, заводить новых друзей, а также смотреть новости и видео.

Существенный прирост показывает видеоконтент, количество просмотров видео «ВКонтакте» возросло на 40%, а количество загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах» почти в 2 раза. В канун 8 марта социальная сеть зафиксировала рекорд в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в день. Об этом пишет РИА Новости.

На площадке постоянно регистрируются новые люди, только за последние две недели дневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 000 пользователей, и компания ожидает дальнейший рост. Ежедневные регистрации новых пользователей в соцсети показали рост на 20%. По подсчетам, примерно на 20% за две недели выросло число создаваемых «дружб». Количество совершенных звонков возросло на 12%, что говорит об увеличении потребности людей в общении.

«ВКонтакте» предоставляет шанс как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для распространения своего контента. Компанией уже запущены ряд активностей, направленных на общение, с наградным фондом в 100 млн рублей. К 8 Марта в «Клипах» проходил челлендж вместе с известными блогерами.

Победители получат ценные призы — 100 умных колонок «Маруся», а также возможность отснять совместные видеоролики со знаменитыми авторами клипов.

Также сообщается, что на платформе «ВКонтакте» стартовала крупнейшая в истории компании программа по поддержке авторов. Соцсеть решила отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации блогеров. Вследствие этого авторы получат 100% дохода от показа рекламы на площадке и смогут получить около 600 млн рублей.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика