Горожанин с тёмным прошлым может сесть на 5 лет за хищение транспорта в Приморье

Posted 13 марта 2022, 02:17
Published 13 марта 2022, 02:17
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Велосипед, стоящий около 24 000 рублей, был украден прямо из подъезда многоквартирного дома. Как сообщают в управлении МВД региона, по горячим следам был задержан 41-летний приморец, уже имеющий за плечами судимость.
Он признался, что украл велосипед, чтобы в дальнейшем продать. Осуществить план не удалось - транспорт был изъят у похитителя и возвращён владельцу.
Виновника на время расследования заключили под стражу, а в дальнейшем за кражу с причинением значительного ущерба его может ждать серьёзное наказание.
«Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - отметили в управлении МВД по Приморью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о краже велосипеда, попавшей на запись камеры видеонаблюдения в Приморье.