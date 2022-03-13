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Posted 13 марта 2022, 02:17

Published 13 марта 2022, 02:17

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Горожанин с тёмным прошлым может сесть на 5 лет за хищение транспорта в Приморье

Горожанин с тёмным прошлым может сесть на 5 лет за хищение транспорта в Приморье

13 марта 2022, 02:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Ранее судимый горожанин украл из дома в Уссурийске велосипед. После своей поимки мужчина рассказал, зачем он это сделал.

Велосипед, стоящий около 24 000 рублей, был украден прямо из подъезда многоквартирного дома. Как сообщают в управлении МВД региона, по горячим следам был задержан 41-летний приморец, уже имеющий за плечами судимость.

Он признался, что украл велосипед, чтобы в дальнейшем продать. Осуществить план не удалось - транспорт был изъят у похитителя и возвращён владельцу.

Виновника на время расследования заключили под стражу, а в дальнейшем за кражу с причинением значительного ущерба его может ждать серьёзное наказание.

«Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - отметили в управлении МВД по Приморью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о краже велосипеда, попавшей на запись камеры видеонаблюдения в Приморье.

#Новости#Происшествие
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