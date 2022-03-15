«20 главных событий России за 20 лет»: Продуктовая безопасность и самодостаточность

Posted 15 марта 2022, 11:53
Published 15 марта 2022, 11:53
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет».
Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Закрепление продуктовой самодостаточности страны — событие, важность которого сложно переоценить. Люди постарше еще помнят, когда на этих прилавках «красовались» синюшные одновременно замороженные и засохшие окорочка, прозванные в честь тогдашнего президента Соединенных Штатов.
Беспросветный кризис, многолетняя политическая «турбулентность» опустошили полки гастрономов и рыночные прилавки.
Сегодняшние объемы агропродукции позволяют полноценно покрыть внутренние потребности страны и наращивать долю экспорта. Так по некоторым позициям произведённой, Россия обеспечивает более 40 процентов всего мирового потребления.
Индикаторы доктрины продбезопасности на 2021 год выполнены или перевыполнены по большинству позиций. По данным Минсельхоза, «подтянуть» требуется лишь производство молока, картофеля, бахчевых и ягод.
Половина всех российских овощей и фруктов выращивается сейчас в личных подсобных хозяйствах. Предприниматели рассматривают агробизнес, как реальное направление для инвестирования средств, а главное — собственных усилий.
Наглядный пример — ферма Александра Кочуркова в Калужской области. Выпускник МГИМО шесть лет проработал дипломатом в Африке, затем трудился в центральном аппарате Министерства иностранных дел РФ. А пару лет назад вместе с сыном купил участок в деревне, трактор, 5 овец. Сегодня отара насчитывает две сотни голов.
Александр Кочурков отмечает, что именно фермерство позволило ему ощутить жизненную прочность. По его словам, наемный работник более уязвим. Крестьянин же сам обеспечивает себя самым важным. Да и во всем мире этот труд считается наиболее уважаемым.
На то, чтобы «слезть» с американской курятины у России ушло больше десяти лет. Окончательную точку в этом вопросе наша страна поставила в 2014-м, уже будучи готовой к переходу на самообеспечение. А в 2020-м мы сами стали нетто-экспортерами, то есть экспорт сельхозпродукции за рубеж наконец-то превысил ввозимые объемы.
За 20 лет Россия прошла путь от просьб в гуманитарной помощи и «ножек Буша» до крупнейшего в мире производителя высококачественных продуктов питания. И только оглянувшись назад, сравнив, то, с чего начинали и к чему пришли, можно трезво оценить нынешний этап отечественной истории. Ведь как ни крути, а жить-то мы стали лучше и сытнее.