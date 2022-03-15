Убийцам тигров в Приморском крае вынесли приговор

Охота на тигров и продажа их частей была квалифицирована следствием по ст. 258.1 УК РФ. После всех необходимых действий, участие в которых приняли сотрудники СУ СК РФ и УФСБ по Приморскому краю, материалы были направлены в суд. Вынесенное решение — 3,5 года и 4 года условно. Приговор вступил в законную силу сегодня, 15 марта.