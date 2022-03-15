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Posted 15 марта 2022, 07:04

Published 15 марта 2022, 07:04

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Убийцам тигров в Приморском крае вынесли приговор

15 марта 2022, 07:04
Сюжет
Происшествие
Артёмовский суд назначил двум жителям Приморья, которые охотились на краснокнижных хищников и продавали дериваты, наказание. Силовикам в этом деле существенно помогли специалисты центра «Амурский тигр».

Летом прошлого года двое мужчин были задержаны с поличным в Лазовском районе — у них изъяли останки двух взрослых тигров.

Поймали нарушителей закона сотрудники регионального управления ФСБ при содействии работников АНО «Центр Амурский тигр». Эта организация была создана специально с целью сохранения популяции диких животных. Сформированная при участии центра сеть научно-природных станций позволила взять под постоянную охрану 2/3 российского ареала амурского тигра.

Напомним, что амурский (или иначе — уссурийский) тигр — хищник, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы.

Охота на тигров и продажа их частей была квалифицирована следствием по ст. 258.1 УК РФ. После всех необходимых действий, участие в которых приняли сотрудники СУ СК РФ и УФСБ по Приморскому краю, материалы были направлены в суд. Вынесенное решение — 3,5 года и 4 года условно. Приговор вступил в законную силу сегодня, 15 марта.

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