Убийцам тигров в Приморском крае вынесли приговор

Posted 15 марта 2022, 07:04
Published 15 марта 2022, 07:04
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Летом прошлого года двое мужчин были задержаны с поличным в Лазовском районе — у них изъяли останки двух взрослых тигров.
Поймали нарушителей закона сотрудники регионального управления ФСБ при содействии работников АНО «Центр Амурский тигр». Эта организация была создана специально с целью сохранения популяции диких животных. Сформированная при участии центра сеть научно-природных станций позволила взять под постоянную охрану 2/3 российского ареала амурского тигра.
Напомним, что амурский (или иначе — уссурийский) тигр — хищник, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы.
Охота на тигров и продажа их частей была квалифицирована следствием по ст. 258.1 УК РФ. После всех необходимых действий, участие в которых приняли сотрудники СУ СК РФ и УФСБ по Приморскому краю, материалы были направлены в суд. Вынесенное решение — 3,5 года и 4 года условно. Приговор вступил в законную силу сегодня, 15 марта.