Февральнуло: снег принёс во Владивосток 8-балльные пробки и космические цены на такси

Posted 16 марта 2022, 01:18
Published 16 марта 2022, 01:18
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Несмотря на все усилия городских коммунальных служб, дорога на работу этим снежным утром в середине марта во Владивостоке для многих оказалась не самым лёгким вызовом.
Утром в мэрии Владивостока обратились к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок из-за осложнений на дороге, которые вызывает непогода, однако для многих уже было поздно — сообщение застало их в пути.
Автомобильное движение на основных дорожных магистралях города было весьма неторопливым. Практически во всех районах города наблюдались автомобильные пробки. Автолюбители нетерпеливо сигналили друг другу в надежде вовремя попасть на работу и, по старинке, проклинали «заднеприводных любителей лысой резины». Всё, как и месяц, два, три назад, когда из-за снега город ежедневно по утрам и вечерам стоял в одной большой общей пробке.
Досталось и тем, кто привык добираться в офис на такси. Агрегаторы задрали цены «в связи с повышенным спросом», а время ожидания машины для некоторых растянулось с 5 до 20 минут. При этом, как рассказала одна из горожанок, региональный сервис по вызову такси, традиционно везет за меньшую цену, однако ждать таксиста приходится «до морковкина заговенья» и уезжать «по космическому ценнику» с помощью федерального сервиса вызова такси. По её словам, ещё вчера привычный маршрут стоил 180-200 рублей. Сегодня пришлось заплатить 500 рублей.
В настоящее время дорожная ситуация в городе стабилизируется. Специализированные сервисы оценивают интенсивность автомобильных пробок в 3-4 балла. В городе, по заверениям мэрии, дорожная служба продолжает очистку и обработку дорог реагентами, тем не менее, не прекращающийся мокрый снег существенно осложняет дорожную обстановку. Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать предельную осторожность.
Шефнера и объездная всё ещё не перекрыты, а значит всё не так плохо.
Ранее «Восток-Медиа» опубликовало актуальный почасовой прогноз погоды для Владивостока на 16 марта.