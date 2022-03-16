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Posted 16 марта 2022, 01:18

Published 16 марта 2022, 01:18

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Февральнуло: снег принёс во Владивосток 8-балльные пробки и космические цены на такси

16 марта 2022, 01:18
Сюжет
Дорога
Мокрый снег, восьмибалльные пробки на дорогах, астрономические цены на такси — так началось утро во Владивостоке. Мартовский снег вернул многим приморцам эмоции и переживания, которые стёрлись одним махом чуть менее месяца назад.

Несмотря на все усилия городских коммунальных служб, дорога на работу этим снежным утром в середине марта во Владивостоке для многих оказалась не самым лёгким вызовом.

Утром в мэрии Владивостока обратились к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок из-за осложнений на дороге, которые вызывает непогода, однако для многих уже было поздно — сообщение застало их в пути.

Автомобильное движение на основных дорожных магистралях города было весьма неторопливым. Практически во всех районах города наблюдались автомобильные пробки. Автолюбители нетерпеливо сигналили друг другу в надежде вовремя попасть на работу и, по старинке, проклинали «заднеприводных любителей лысой резины». Всё, как и месяц, два, три назад, когда из-за снега город ежедневно по утрам и вечерам стоял в одной большой общей пробке.

Досталось и тем, кто привык добираться в офис на такси. Агрегаторы задрали цены «в связи с повышенным спросом», а время ожидания машины для некоторых растянулось с 5 до 20 минут. При этом, как рассказала одна из горожанок, региональный сервис по вызову такси, традиционно везет за меньшую цену, однако ждать таксиста приходится «до морковкина заговенья» и уезжать «по космическому ценнику» с помощью федерального сервиса вызова такси. По её словам, ещё вчера привычный маршрут стоил 180-200 рублей. Сегодня пришлось заплатить 500 рублей.

В настоящее время дорожная ситуация в городе стабилизируется. Специализированные сервисы оценивают интенсивность автомобильных пробок в 3-4 балла. В городе, по заверениям мэрии, дорожная служба продолжает очистку и обработку дорог реагентами, тем не менее, не прекращающийся мокрый снег существенно осложняет дорожную обстановку. Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать предельную осторожность.

Шефнера и объездная всё ещё не перекрыты, а значит всё не так плохо.

Ранее «Восток-Медиа» опубликовало актуальный почасовой прогноз погоды для Владивостока на 16 марта.

#Новости#Общество#Дорога#Владивосток#Такси#Пробки#Автомобили#Снег
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