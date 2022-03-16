Февральнуло: снег принёс во Владивосток 8-балльные пробки и космические цены на такси

Досталось и тем, кто привык добираться в офис на такси. Агрегаторы задрали цены «в связи с повышенным спросом», а время ожидания машины для некоторых растянулось с 5 до 20 минут. При этом, как рассказала одна из горожанок, региональный сервис по вызову такси, традиционно везет за меньшую цену, однако ждать таксиста приходится «до морковкина заговенья» и уезжать «по космическому ценнику» с помощью федерального сервиса вызова такси. По её словам, ещё вчера привычный маршрут стоил 180-200 рублей. Сегодня пришлось заплатить 500 рублей.