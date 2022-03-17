АЭС «Фукусима» в зоне риска — чего опасаться Приморью

Posted 17 марта 2022, 03:19
Published 17 марта 2022, 03:19
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в районе японского острова Хонсю после полуночи 17 марта (по Владивостоку). Колебания происходили около минуты и их ощутили более половины префектур Японии. Затем произошел ещё один толчок магнитудой в 5,6 балла и ещё 4 менее сильных. По данным специалистов, ещё около недели будут возможны толчки — «афтершоки». В Японии объявлена угроза цунами.
Печально известные АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» попали в зону риска. Компания TEPCO, работающая с этими АЭС, оценивает нанесенный ущерб. На «Фукусиме-2» произошла остановка насосов воды для охлаждения резервуаров с ядерным топливом, однако специалисты оперативно восстановили их работу. Также сообщается, что есть проблемы с охлаждением бассейнов отработанного ядерного топлива на «Фукусиме-1». Тем не менее, по данным экспертов, повышения радиационного фона в Японии не отмечено, пишет ТАСС.
Как рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» в ФГБУН ИМГиГ ДВО РАН Южно-Сахалинска, землетрясение Приморскому краю не угрожает.
«Землетрясение произошло совсем в другой структуре. К Приморью никакого отношения не имеет», — заверил специалист.
В Примгидромете заверили, что приморский центр цунами пристально следит за ситуацией.
«По Японскому морю угроз никаких не было. Соответственно угроза цунами тоже не объявлялась. Всё прошло спокойно. Радиационный фон в норме, держится стабильно, от 12 до 15 микрорентген по краю», — сообщили в пресс-службе Примгидромета.
Оперативно не установить, произошли ли какие-то радиационные изменения в воде. В региональных отделениях Роспотребнадзора и Росприроднадзора получить актуальную информацию не удалось. Попытки связаться с Росатомом успеха не принесли. Государственная корпорация по атомной энергии работает по московскому времени.
Тем не менее, переживать о каких-либо выбросах в морскую воду преждевременно. Технология работы АЭС не предполагает связи с «открытой водой», а судя по последним сообщениям зарубежных СМИ, системы защиты отработали успешно: и «Фукусима-1», и «Фукусима-2» возвращаются к штатной схеме деятельности.
Ранее «Восток-Медиа» писало, о недавнем землетрясении в Японии и его последствиях.