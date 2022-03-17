АЭС «Фукусима» в зоне риска — чего опасаться Приморью

Печально известные АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» попали в зону риска. Компания TEPCO, работающая с этими АЭС, оценивает нанесенный ущерб. На «Фукусиме-2» произошла остановка насосов воды для охлаждения резервуаров с ядерным топливом, однако специалисты оперативно восстановили их работу. Также сообщается, что есть проблемы с охлаждением бассейнов отработанного ядерного топлива на «Фукусиме-1». Тем не менее, по данным экспертов, повышения радиационного фона в Японии не отмечено, пишет ТАСС.