Коррупционный скандал в аэропорту: во Владивостоке раскрыто многомиллионное дело

Год назад подсудимый, будучи ещё при должности и имея серьёзные полномочия, без намёков и экивоков дал понять представителю компании, которая вела строительные работы, что ему нужна мзда — три миллиона рублей. За что? За то, чтобы он принял проделанные компанией работы и подписал все необходимые документы и акты. Также он, дабы подкрепить свои требования, не слишком тонко намекнул, что, не получив денег, не станет ничего подписывать и всячески будет препятствовать нормальному ходу строительных работ, что в итоге сорвёт договор подряда.