Коррупционный скандал в аэропорту: во Владивостоке раскрыто многомиллионное дело

Posted 24 марта 2022, 05:24
Published 24 марта 2022, 05:24
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, обвинение доказало, что подсудимый совершил преступление, предусмотренное статьёй 204 УК РФ.
Год назад подсудимый, будучи ещё при должности и имея серьёзные полномочия, без намёков и экивоков дал понять представителю компании, которая вела строительные работы, что ему нужна мзда — три миллиона рублей. За что? За то, чтобы он принял проделанные компанией работы и подписал все необходимые документы и акты. Также он, дабы подкрепить свои требования, не слишком тонко намекнул, что, не получив денег, не станет ничего подписывать и всячески будет препятствовать нормальному ходу строительных работ, что в итоге сорвёт договор подряда.
Дабы доказать, что у него есть возможности усложнить жизнь строителям, подсудимый не допустил на объект строительную бригаду, поставив под угрозу весь график строительства. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля и что любитель дармовых денежек настроен серьёзно, представитель компании согласился заплатить требуемую сумму. И летом прошлого года передал часть суммы — миллион 100 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.
Именно во время передачи денег в процесс и вмешались сотрудники ОЭБ и ПК Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте. Именно сюда обратился за защитой своих прав представитель коммерческой организации.
Поскольку факт коммерческого подкупа был налицо и доказан, приговор Артёмовского городского суда был суров: штраф в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в коммерческих и иных организациях сроком на два года.