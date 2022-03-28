Каждый второй житель Приморья уверен в необходимости блокировки фейков

Posted 28 марта 2022, 10:24
Published 28 марта 2022, 10:24
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По данным опроса, множество жителей Приморья сталкивались с недостоверной информацией в СМИ и интернете.
Примечательно, что самый правдивый источник информации из названных, если ориентироваться на цифры опроса — это радио. Там с фейками сталкивались всего 3,2% опрошенных. Но тут следует отметить, что радио, по общепринятому мнению, не самый популярный канал оперативной информации. Следом, кстати, идёт пресса. В ней всего 4,5% приморцев обнаружили лживые сведения. На удивление, Telegram и Whatsapp, заняли третье место. Со фейками там столкнулись всего 11,9% опрошенных. Возможно причина столь низкого показателя кроется в том, что это всё же мессенджеры и в первую очередь они предназначены для общения и, чаще всего, используются для общения со знакомыми людьми. В то время как социальные сети ориентированы на поиск новых знакомств.
Фейки «в других источниках» встречали всего полтора процента респондентов. Не смогли дать четкого ответа 3,5 процента.
В Приморском НИЦ социологии уточнили, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому процент наблюдений превышает 100%.
Интересно, что мужчины в Приморье уверены в том, что фейки они распознают и встречают гораздо чаще женщин. Данные опроса свидетельствуют, что опрошенные мужчины чаще сталкиваются с ложной информацией.
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