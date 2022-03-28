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Posted 28 марта 2022, 10:24

Published 28 марта 2022, 10:24

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Каждый второй житель Приморья уверен в необходимости блокировки фейков

28 марта 2022, 10:24
Фото: Медиахолдинг1Mi. тематическое фото
Большая часть жителей Приморского края считает, что с ложной информацией в СМИ и интернете нужно бороться. Где и как часто приморцы сталкиваются с фейками рассказали в Приморском НИЦ социологии.

По данным опроса, множество жителей Приморья сталкивались с недостоверной информацией в СМИ и интернете.

  • Согласно ответам респондентов, чаще всего они их обнаруживали на новостных и прочих информационных сайтах. — 38,9% опрошенных.
  • При этом с ложными сообщениями в социальных сетях сталкивались 17,2% опрошенных.
  • Ложь по телевизору смотрели 18,6% опрошенных.
  • В том, что бороться с ложной информацией и в СМИ и в интернете нужно однозначно считают 81,5% опрошенных.

Примечательно, что самый правдивый источник информации из названных, если ориентироваться на цифры опроса — это радио. Там с фейками сталкивались всего 3,2% опрошенных. Но тут следует отметить, что радио, по общепринятому мнению, не самый популярный канал оперативной информации. Следом, кстати, идёт пресса. В ней всего 4,5% приморцев обнаружили лживые сведения. На удивление, Telegram и Whatsapp, заняли третье место. Со фейками там столкнулись всего 11,9% опрошенных. Возможно причина столь низкого показателя кроется в том, что это всё же мессенджеры и в первую очередь они предназначены для общения и, чаще всего, используются для общения со знакомыми людьми. В то время как социальные сети ориентированы на поиск новых знакомств.

Фейки «в других источниках» встречали всего полтора процента респондентов. Не смогли дать четкого ответа 3,5 процента.

В Приморском НИЦ социологии уточнили, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому процент наблюдений превышает 100%.

Интересно, что мужчины в Приморье уверены в том, что фейки они распознают и встречают гораздо чаще женщин. Данные опроса свидетельствуют, что опрошенные мужчины чаще сталкиваются с ложной информацией.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что СМИ и Telegram-каналы успели «похоронить, помянуть и воскресить» Владимира Жириновского всего за 10 минут. Новость вызвала мощный резонанс в информационной повестке РФ.

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#Новости#Общество#Статистика#СМИ#Фейк
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