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Posted 28 марта 2022, 13:08

Published 28 марта 2022, 13:08

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Появились подробности массового ДТП во Владивостоке

28 марта 2022, 13:08
Сюжет
ДТП
О подробностях массового утреннего ДТП во Владивостоке рассказали сотрудники полиции. Утро у нескольких автомобилистов выдалось сложным и достаточно дорогостоящим.

Массовая авария в районе дома №91 на улице Бородинской или, как писали очевидцы, в районе улицы Выселковой, произошла утром. По мнению горожан, к этому привело обледенение проезжей части.

По данным полицейских, на этом участке дороги произошло сразу несколько ДТП.

Основная часть аварий произошла по вине водителей, которые не соблюдали скоростной режим и не учитывали особенности дорожной обстановки.

В ДТП успели поучаствовать: Lexus RX 350, который столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace на скользком участке дороги. К слову микроавтобус уже был участником ДТП с Mazda Demio.

Второй очаг ДТП «разгорелся» в непосредственной близости от первого. Водитель Subaru Forester въехал в Toyota Rav 4. После чего в «Субару» и Lexus RX 350 въехал Toyota Prius, таким образом выступив своеобразным связующим звеном двух очагов массовых ДТП. Все машины получили механические повреждения. В отношении 4-х участников ДТП полицейскими вынесены определения об административном правонарушении за несоблюдение ПДД.

Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео очевидца с места событий.

#Новости#Владивосток#Массовое ДТП#ДТП
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