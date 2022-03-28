Появились подробности массового ДТП во Владивостоке

Posted 28 марта 2022, 13:08
Published 28 марта 2022, 13:08
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Массовая авария в районе дома №91 на улице Бородинской или, как писали очевидцы, в районе улицы Выселковой, произошла утром. По мнению горожан, к этому привело обледенение проезжей части.
По данным полицейских, на этом участке дороги произошло сразу несколько ДТП.
Основная часть аварий произошла по вине водителей, которые не соблюдали скоростной режим и не учитывали особенности дорожной обстановки.
В ДТП успели поучаствовать: Lexus RX 350, который столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace на скользком участке дороги. К слову микроавтобус уже был участником ДТП с Mazda Demio.
Второй очаг ДТП «разгорелся» в непосредственной близости от первого. Водитель Subaru Forester въехал в Toyota Rav 4. После чего в «Субару» и Lexus RX 350 въехал Toyota Prius, таким образом выступив своеобразным связующим звеном двух очагов массовых ДТП. Все машины получили механические повреждения. В отношении 4-х участников ДТП полицейскими вынесены определения об административном правонарушении за несоблюдение ПДД.
Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео очевидца с места событий.