Появились подробности массового ДТП во Владивостоке

Второй очаг ДТП «разгорелся» в непосредственной близости от первого. Водитель Subaru Forester въехал в Toyota Rav 4. После чего в «Субару» и Lexus RX 350 въехал Toyota Prius, таким образом выступив своеобразным связующим звеном двух очагов массовых ДТП. Все машины получили механические повреждения. В отношении 4-х участников ДТП полицейскими вынесены определения об административном правонарушении за несоблюдение ПДД.