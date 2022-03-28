В Приморье сделки с жильём поставили на паузу

— Сейчас ключевая ставка 20%, потребительский кредит выдают под 24%, а воспользоваться льготными ипотечными программами могут далеко не все приморцы, желающие улучшить жилищные условия. К тому же субсидированные займы рассчитаны на новостройки, а их во Владивостоке не так уж и много, к тому же пока неизвестно, как антироссийские санкции отразятся на строительстве жилья, — говорит риелтор.