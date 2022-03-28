В Приморье сделки с жильём поставили на паузу

Posted 28 марта 2022, 01:30
Published 28 марта 2022, 01:30
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Нам нечего вам предложить
Жильё и в новостройках, и в старом фонде разобрали, готовясь к росту цен на квартиры. Риелторы уверяют, что сейчас на рынке очень сложно найти что-либо дешевле 2 млн рублей.
— Гостинки за такую цену в краевом центре вы вряд ли найдёте, но ещё возможно за такую сумму приобрести комнату в коммуналке, — уверяют в агентствах недвижимости.
Там рассказали, что, как только доллар пошёл стремительно вверх, приморцы, а также жители соседних регионов, ринулись скупать недорогое малогабаритное жильё, а также дачи и земельные участки в пригороде Владивостока.
— Дачные домики хорошо пошли, как и гостинки — всё, что было в базе, раскупили моментом, просто как сахар с магазинных полок. Но ажиотажный спрос был избирательным: участки с едва приспособленным под отдых гаражом-сараем или развалюхи покупателями не рассматривались.
Граждане просили именно добротные строения, в которых предусмотрена возможность проживания даже в холодный период — обязательно с подведённым электричеством, летним водопроводом или с колодцем. Такие садовые домики уходили по 1,1 — 1,5 млн рублей. Покупая их, люди рассчитывали не только сберечь дешевеющие рубли, но ещё и зарабатывать на недвижимости — сдавать в аренду, — рассказала представитель владивостокской риелторской фирмы «Аском».
Она отметила, что сейчас подорожание квартир происходит и на первичном, и на вторичном рынке, но не адекватно росту курса доллара. Продавцы, конечно, хотят получить как можно больше денег за своё имущество, но покупатели не готовы к резкому росту цен.
— У нас есть квартиры, цены на которые не менялись с осени прошлого года. Например, двухкомнатная хрущёвка в спальном районе, низкий этаж, в неплохом состоянии, во всяком случае - не требующем серьёзного ремонта, выставили на продажу полгода назад за 5 млн рублей. Квартира и сейчас в базе по той же цене, — говорит эксперт по недвижимости.
Она указала на признаки замораживания цен на жильё, и допускает некоторое падение цен на квартиры — из-за снижения покупательской способности и значительного удорожания кредитов.
— Сейчас ключевая ставка 20%, потребительский кредит выдают под 24%, а воспользоваться льготными ипотечными программами могут далеко не все приморцы, желающие улучшить жилищные условия. К тому же субсидированные займы рассчитаны на новостройки, а их во Владивостоке не так уж и много, к тому же пока неизвестно, как антироссийские санкции отразятся на строительстве жилья, — говорит риелтор.
Она уверяет, что подобные кризисы рынок недвижимости уже неоднократно переживал, и, судя по её опыту, в ближайшее время нас ждёт застой — продавцы не хотят снижать цены, а платёжеспособность покупателей снизится, - уточняет риелтор.
Причин для роста не нашли
Действительно, сейчас трудно рассчитать, каким образом ограничения, введённые против России, повлияют на ситуацию на рынке недвижимости. Застройщики считают, что по нынешним ценам на строительные материалы однозначные выводы делать не стоит, а если говорить о среднесрочной перспективе, то нет объективных причин для существенного удорожания строительных объектов.
Председатель Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко объяснил, что практически все стройматериалы, применяемые в жилищном строительстве, производятся в России, на импорт приходится около 5%. Хотя понятно, что и в отечественных материалах присутствует какая-то доля зарубежных компонентов, но в каком объёме — конкретно никто не скажет.
— На сегодня очень мало позиций, которые строители закрывают импортом. В их числе — некоторые котельные установки, насосы, мансардные окна. Но и в этом случае в России, а также в Китае можно найти аналоги. Наверное, по качеству несколько хуже, но в любом случае они надёжны в эксплуатации, отвечают всем требованиям техники безопасности, — говорит Сергей Федоренко.
Он не исключает, что базовые стройматериалы могут и подешеветь, поскольку не видит глобальных предпосылок к подорожанию. Наоборот, всё чаще участники рынка сталкиваются с факторами, ведущими к снижению стоимости. Например, возможно, подешевеет строительный «хлеб» — цемент. При его производстве немалая часть затрат приходится на электроэнергию, а также ГСМ, поскольку сырьё доставляют с карьеров. Стоимость этих ресурсов в России, как прочат эксперты, несколько упадёт, снизив, таким образом, и свою долю в себестоимости продукции.
Также ожидается снижение до уровня прошлого годы цен на стальную продукцию - здесь играет роль запрет продаж за рубеж. Не так давно Минпромторг указал отечественным производителям металлов установить «прозрачные» цены на внутреннем рынке. И российские сталевары уже начал рапортовать о замораживании цен на свою продукцию.
— Всё это может привести к снижению стоимости возводимых зданий, поскольку в их себестоимости до 60% приходится на стройматериалы, — отметил Сергей Федоренко.
Он также уверен, что исход со стройплощадок иностранной рабочей силы, которую не устраивает подешевевший рубль, также не станет проблемой. Хотя ряд экспертов предостерегают, что замену гастарбайтерам будет трудно найти.
— На стройке дешёвой рабочей силы и сейчас нет, вопреки сложившимся стереотипам, — уверяет председатель Ассоциации. — Там платят не за час труда, а за единицу произведённой продукции или работы: 1 м кв. уложенной плитки, 1 кубометр бетона, грунта. Кто эту работу выполняет — заказчику нет дела. Если уйдут одни, то замену им найдут в другом месте. Например, мы уже готовим превентивные меры — совместно с краевыми властями разрабатываем программу по переобучению граждан, потерявших работу, строительным специальностям. Кроме того, краевые власти направили в Минтруд РФ ходатайство о возможности привлечения на стройки Приморья рабочих из Северной Кореи.
Всё это позволяет сделать вывод, что, вероятно, строительный рынок ощутит отрицательный эффект от санкционного давления, но он не будет настолько жёстким, что застройщики не смогут приспособиться к новой реальности.