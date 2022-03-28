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Posted 28 марта 2022, 11:30

Published 28 марта 2022, 11:30

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Запаса лекарств в Сахалинской области хватит минимум на полгода

28 марта 2022, 11:30
Фото: 1MI. тематическое фото
Аптечная сеть и учреждения здравоохранения Сахалинской области полностью укомплектованы необходимыми медицинскими препаратами в достаточном количестве. В регионе работают над заменой импортных препаратов российскими аналогами.

Об этом губернатору Валерию Лимаренко доложил областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

По словам чиновника, запасов должно хватить в среднем на 6 месяцев. Более того, проблема с теми лекарствами спрос на которые значительно вырос в последнее время тоже решена.

— Теперь они все, или их аналоги, доступны для покупки в аптечных сетях. Опасений нет, — заявил Владимир Кузнецов.

Валерий Лимаренко отметил, что забота о здоровье сахалинцев и курильчан — это приоритетная задача.

— Ситуацию с лекарственным обеспечением области необходимо держать на особом контроле, — подчеркнул губернатор Сахалинской области.

Также на совещании в региональном правительстве сообщили, что на складах создан устойчивый запас товаров первой необходимости, в том числе — растительного масла, крупы, муки и сахара. При этом спрос на сахар в сравнении с прошлой неделей в области уменьшился в три раза.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Сахалин#Еда#Лекарства
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