Запаса лекарств в Сахалинской области хватит минимум на полгода

Posted 28 марта 2022, 11:30
Published 28 марта 2022, 11:30
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Об этом губернатору Валерию Лимаренко доложил областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов.
По словам чиновника, запасов должно хватить в среднем на 6 месяцев. Более того, проблема с теми лекарствами спрос на которые значительно вырос в последнее время тоже решена.
— Теперь они все, или их аналоги, доступны для покупки в аптечных сетях. Опасений нет, — заявил Владимир Кузнецов.
Валерий Лимаренко отметил, что забота о здоровье сахалинцев и курильчан — это приоритетная задача.
— Ситуацию с лекарственным обеспечением области необходимо держать на особом контроле, — подчеркнул губернатор Сахалинской области.
Также на совещании в региональном правительстве сообщили, что на складах создан устойчивый запас товаров первой необходимости, в том числе — растительного масла, крупы, муки и сахара. При этом спрос на сахар в сравнении с прошлой неделей в области уменьшился в три раза.