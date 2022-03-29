Авито признана самой известной платформой для краткосрочной аренды жилья

«При выборе онлайн-ресурса для поиска жилья пользователи, согласно данным Aquarelle Research, ориентируются на три основных фактора: удобство поиска, выгодные цены и надежность платформы. Эти же ориентиры и ценности разделяет Авито: мы стремимся предоставить всем пользователям максимально широкий выбор с возможностью заключить выгодную и безопасную сделку для всех сторон. Мы рады, что нам удалось стать наиболее известной платформой с самой большой базой жилья для посуточной аренды в России, тем не менее мы продолжаем активно совершенствовать и развивать свои продукты и сервисы для наших пользователей», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.