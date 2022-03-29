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Posted 29 марта 2022, 09:13

Published 29 марта 2022, 09:13

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Авито признана самой известной платформой для краткосрочной аренды жилья

29 марта 2022, 09:13
Сюжет
Квартира
По результатам исследования рынка краткосрочной аренды, проведенного исследовательской компанией Aquarelle Research, Авито Недвижимость заняла лидирующие позиции сразу по трем показателям: знание бренда, использование и лояльность пользователей.

В 2022 году Авито Недвижимость осталась самым известным ресурсом по поиску жилья для краткосрочной аренды в России. На открытый вопрос «Какие онлайн-ресурсы для поиска жилья для краткосрочной аренды вы знаете?» платформу Авито назвали 55% респондентов. При выборе ответа из готового списка, куда также вошли восемь других онлайн-сервисов, Авито Недвижимость отметили 91% участников исследования.

Авито Недвижимость стала и самой используемой платформой для посуточной аренды: за последний год здесь искали жилье 63% опрошенных пользователей, когда-либо Авито пользовались 74% респондентов. В основном жилье посуточно арендуют для туристических целей — 45%, командировок — 20%, и загородного отдыха — 13%. При этом средний срок посуточной аренды с 2020 года увеличился с 5 до 6 суток. Чаще всего россияне путешествуют вместе с супругами — 48%, детьми — 26%, или же в одиночку — 17%. Наиболее популярными направлениями для поездок стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Урал, Байкал, города «Золотого кольца», Кавказ и Калининград.

Также Авито Недвижимость подтвердила ведущие позиции на российском рынке по лояльности пользователей. 47% опрошенных россиян отметили, что для поиска жилья в краткосрочную аренду чаще всего пользуются Авито. При этом уровень NPS (Net Promoter Score) у Авито за два года увеличился на 9 пунктов: для краткосрочной аренды жилья платформу готовы рекомендовать своим знакомым 64% пользователей.

«При выборе онлайн-ресурса для поиска жилья пользователи, согласно данным Aquarelle Research, ориентируются на три основных фактора: удобство поиска, выгодные цены и надежность платформы. Эти же ориентиры и ценности разделяет Авито: мы стремимся предоставить всем пользователям максимально широкий выбор с возможностью заключить выгодную и безопасную сделку для всех сторон. Мы рады, что нам удалось стать наиболее известной платформой с самой большой базой жилья для посуточной аренды в России, тем не менее мы продолжаем активно совершенствовать и развивать свои продукты и сервисы для наших пользователей», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

#Новости#Общество#Квартира#Недвижимость#Аренда недвижимости
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