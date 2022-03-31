Модернизация логистической инфраструктуры требует колоссальных ресурсов — эксперт

— Западные санкции — наша реальность на протяжении уже довольно длительного времени. И за это время можно было многое сделать для того, чтобы компенсировать их влияние. Тот самый «разворот на восток», о котором столько разговоров, формально начался много лет назад, однако давайте оглянемся вокруг — какие конкретные результаты достигнуты в этом направлении. Такие масштабные проекты, как модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры, требуют колоссальных ресурсов. Я говорю не только о времени и финансах, но и о компетенциях — экономической и политической воле, способностях административных институтов создавать реальные возможности для развития. И если мы в благополучные времена особо не продвинулись в реализации этих проектов, то я логично ставлю под сомнение возможность сделать это сейчас, в условиях сокращения ресурсов, — считает доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Сергей Песцов.