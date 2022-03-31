Модернизация логистической инфраструктуры требует колоссальных ресурсов — эксперт

Posted 31 марта 2022, 01:47
Published 31 марта 2022, 01:47
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Без увеличения пропускной способности Транссиба и модернизации портовой инфраструктуры на тихоокеанском побережье России о «развороте на восток» вряд ли можно говорить всерьёз. Последние годы логистическая отрасль на Дальнем Востоке работает в условиях серьёзного дефицита мощностей. И это, как показал в 2021 году кризис северного завоза, касается не только международных направлений.
Стоит отметить при этом, что в условиях санкционного давления запада реализация проектов по модернизации логистической инфраструктуры хоть и становится безусловным приоритетом, но серьёзно осложняется дефицитом ресурсов, с которым будет неизбежно сталкиваться наша страна.
— Западные санкции — наша реальность на протяжении уже довольно длительного времени. И за это время можно было многое сделать для того, чтобы компенсировать их влияние. Тот самый «разворот на восток», о котором столько разговоров, формально начался много лет назад, однако давайте оглянемся вокруг — какие конкретные результаты достигнуты в этом направлении. Такие масштабные проекты, как модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры, требуют колоссальных ресурсов. Я говорю не только о времени и финансах, но и о компетенциях — экономической и политической воле, способностях административных институтов создавать реальные возможности для развития. И если мы в благополучные времена особо не продвинулись в реализации этих проектов, то я логично ставлю под сомнение возможность сделать это сейчас, в условиях сокращения ресурсов, — считает доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Сергей Песцов.
Между тем, как заявил Юрий Трутнев в ходе недавней рабочей поездки в Приморье, федеральному Минтрансу уже поставлена задача обеспечить работу по увеличению провозных мощностей БАМа и Транссиба.
— Совершенно очевидно, что сегодня большое количество транспортных потоков в России разворачивается на Восток. Это предъявляет другие требования к провозным мощностям БАМа и Транссиба. Всем этим надо заниматься. И соответствующие министерства — министерство транспорта, прежде всего — должны эту работу обеспечить, — отметил вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО.
Безусловно, для государства сегодня каждый проект по модернизации логистической инфраструктуры на восточном направлении — серьёзный вызов, требующий мобилизации максимального количества ресурсов, в том числе и на местах, считает политолог Павел Наливайко.
— Если говорить о регионе, то главной опорой в достижении поставленных на федеральном уровне целей для региональных властей может стать бизнес. В частности, те инвесторы, которые уже заявили о своих намерениях по реализации проектов, у которых есть на текущий момент на руках конкретные разработки, согласования. Не секрет, что в Приморье, да и в соседнем Хабаровском крае, где также существует запрос на развитие железнодорожных портовых мощностей, есть крупные проекты, есть инвесторы, готовые вкладываться, однако по тем или иным причинам реализация инициатив или пробуксовывала, например, из-за бюрократических издержек или противоречий на местах, или продвигалась слишком медленно. Полагаю, когда мы говорим о мобилизации экономики, в первую очередь необходимо обратить внимание именно на таких инвесторов, — говорит эксперт.