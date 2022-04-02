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Posted 2 апреля 2022, 02:20

Published 2 апреля 2022, 02:20

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Рестораторов и отельеров Владивостока призвали срочно провести работу над ошибками

Рестораторов и отельеров Владивостока призвали срочно провести работу над ошибками

2 апреля 2022, 02:20
Фото: 1MI.
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Во Владивостоке представителям гостеприимного бизнеса указали на необходимость по-прежнему тщательно соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

На недавней встрече краевых властей с руководителями гостиниц, отелей и рестораторами, в ходе которых предпринимателям напомнили о правилах приёма гостей. Совещание было посвящено подготовке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке, седьмого по счёту. Он пройдёт традиционно на острове Русском, в этом году с 5 по 8 сентября. Предпринимателям настоятельно рекомендовали иметь в наличие запасы масок и дезинфицирующих средств для посетителей и персонала.

Специалисты администрации города отметили, что в 2021 году в отелях и предприятиях общепита, участвующих в приёме гостей ВЭФ, были случаи неправильного хранения грязного и чистого белья, также обнаруживалось, что предприниматели не могут подтвердить безопасность полуфабрикатов собственного производства.

Гостеприимный бизнес призвали незамедлительно провести работу над ошибками прошлых лет, а также заняться приведением в порядок прилегающих территорий.

Стоит отметить, что в Фонде «Росконгресс», который занимается организацией ВЭФ, сообщили, что в дни проведения форума в столице Приморья состоится фестиваль «Владивостокские сезоны». Культурный марафон объединит десятки мероприятий традиционных и новых форматов, включая выставки, презентации, концерты классической и современной музыки.

В рамках «Владивостокских сезонов» приморская столица примет проекты самых разных жанров и форматов, а жители города и туристы смогут насладиться встречей с любимыми артистами, шедеврами искусства и культуры, рассказала руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Как отметил глава Владивостока Константин Шестаков, проведение нового культурного проекта для города большая честь и ответственность — в краевой центр приедут сильнейшие артисты и творческие коллективы России.

— Сделаем всё, чтобы фестиваль стал настоящим праздником для его участников, гостей, посетителей, — призвал глава города.

#Новости#Общество#Владивосток#Форум#Остров Русский
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