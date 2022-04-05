Планы изменились: раскрыто, где пройдёт новая трасса Владивосток — порт Восточный

Posted 5 апреля 2022, 07:12
Published 5 апреля 2022, 07:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
План включает в себя реконструкцию части имеющейся трассы на Находку, а именно отрезка Фокино — село Новолитовск — ТОР «Находка»-Находка.
К этой дороге и будет подсоединён строящийся сейчас участок новой трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. Речь идёт о почти завершённой 40-километровой трассе до Царёвки.
Как отмечают власти региона, двигаться по ней можно будет со скоростью до 110 километров в час.
Предполагается, что отказ от строительства отдельной новой дороги между Находкой и Большим Камнем позволит сэкономить около 400 миллиардов рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что против полного достраивания трассы Владивосток — Находка — порт Восточный выступили представители Счётной палаты РФ.