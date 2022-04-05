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Posted 5 апреля 2022, 07:12

Published 5 апреля 2022, 07:12

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Планы изменились: раскрыто, где пройдёт новая трасса Владивосток — порт Восточный

Планы изменились: раскрыто, где пройдёт новая трасса Владивосток — порт Восточный

5 апреля 2022, 07:12
Фото: 1MI.
После завершения работ на первом участке новой трассы Владивосток — Находка — порт Восточный её соединят с уже имеющейся находкинской дорогой вместо строительства дополнительной. Такое решение призвано сэкономить деньги и приблизить сдачу объекта.

План включает в себя реконструкцию части имеющейся трассы на Находку, а именно отрезка Фокино — село Новолитовск — ТОР «Находка»-Находка.

К этой дороге и будет подсоединён строящийся сейчас участок новой трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. Речь идёт о почти завершённой 40-километровой трассе до Царёвки.

Как отмечают власти региона, двигаться по ней можно будет со скоростью до 110 километров в час.

Предполагается, что отказ от строительства отдельной новой дороги между Находкой и Большим Камнем позволит сэкономить около 400 миллиардов рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что против полного достраивания трассы Владивосток — Находка — порт Восточный выступили представители Счётной палаты РФ.

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#Новости#Экономика#Трасса
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