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Posted 6 апреля 2022, 01:25

Published 6 апреля 2022, 01:25

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

тематическое фото

Труп женщины с особой приметой найден во Владивостоке

6 апреля 2022, 01:25
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Полиция
Правоохранители Владивостока обратились за помощью к жителям города. В районе улицы Луговой нашли труп женщины, который всё ещё не опознали.

Страшная находка была сделана 27 марта 2022 года. Пожилая женщина плотного телосложения, предположительно 72 лет с тёмно-русыми волосами и короткой стрижкой была одета в чёрное стёганое пальто с капюшоном, на ней был серый шарф и чёрная вязаная шапка. Женщина была обута в серые кроссовки с чёрными кожаными вставками и белой эмблемой фирмы Nike.

Из особых примет — родинка на лбу.

Всех, кому что-либо известно о женщине или её родственниках, просят связаться с правоохранителями по телефонам:

  • 8 (423) 226-71-71 — ОП № 1 УМВД России по г. Владивостоку или 102 — полиция;
  • 8 914 721 22 32 — волонтёры или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Ранее «Восток-Медиа» писало, что 4 апреля на одном из пришкольных стадионов во Владивостоке был мёртвый мужчина в возрасте до 45 лет. Смерть настигла его прямо на беговой дорожке.

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#Новости#Владивосток#Полиция#Розыск#Смерть
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