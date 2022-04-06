Труп женщины с особой приметой найден во Владивостоке

Posted 6 апреля 2022, 01:25
Published 6 апреля 2022, 01:25
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Страшная находка была сделана 27 марта 2022 года. Пожилая женщина плотного телосложения, предположительно 72 лет с тёмно-русыми волосами и короткой стрижкой была одета в чёрное стёганое пальто с капюшоном, на ней был серый шарф и чёрная вязаная шапка. Женщина была обута в серые кроссовки с чёрными кожаными вставками и белой эмблемой фирмы Nike.
Из особых примет — родинка на лбу.
Всех, кому что-либо известно о женщине или её родственниках, просят связаться с правоохранителями по телефонам:
Ранее «Восток-Медиа» писало, что 4 апреля на одном из пришкольных стадионов во Владивостоке был мёртвый мужчина в возрасте до 45 лет. Смерть настигла его прямо на беговой дорожке.