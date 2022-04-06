Труп женщины с особой приметой найден во Владивостоке

Страшная находка была сделана 27 марта 2022 года. Пожилая женщина плотного телосложения, предположительно 72 лет с тёмно-русыми волосами и короткой стрижкой была одета в чёрное стёганое пальто с капюшоном, на ней был серый шарф и чёрная вязаная шапка. Женщина была обута в серые кроссовки с чёрными кожаными вставками и белой эмблемой фирмы Nike.