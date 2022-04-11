Массовое ДТП с участием KAMAZ унесло жизнь человека во Владивостоке

Posted 11 апреля 2022, 05:52
Published 11 апреля 2022, 05:52
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В понедельник, 11 апреля, в интернете появились кадры последствий массового ДТП из-за которого оказалось заблокировано движение по объездной в сторону Патрокла. О серьёзных последствиях аварии стало известно уже со слов пресс-службы ГИБДД Владивостока.
Предварительно было установлено, что 43-летний водитель Mazda Demio «не обеспечил постоянный контроль за движением» из-за чего столкнулся с «КАМАЗом». После этого легковое авто въехало в небольшой грузовичок Toyota Dyna и трактор Беларус.
Рулевой Mazda Demio получил тяжёлые травмы, от которых и погиб. Остальные участники ДТП не пострадали.
По данным правоохранителей, стаж вождения погибшего составлял 5 лет.
Движение на этом участке дороги всё ещё не восстановлено.
По факту ДТП началась проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и устанавливают её причины.
Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео очевидца, который снял последствия аварии из автомобиля, проезжающего в противоположном направлении.