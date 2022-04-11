Массовое ДТП с участием KAMAZ унесло жизнь человека во Владивостоке

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Правоохранители рассказали подробности массового ДТП в районе развязки на Дальхимпроме во Владивостоке. Ущерб оказался не только материальным. Погиб человек.

В понедельник, 11 апреля, в интернете появились кадры последствий массового ДТП из-за которого оказалось заблокировано движение по объездной в сторону Патрокла. О серьёзных последствиях аварии стало известно уже со слов пресс-службы ГИБДД Владивостока. Предварительно было установлено, что 43-летний водитель Mazda Demio «не обеспечил постоянный контроль за движением» из-за чего столкнулся с «КАМАЗом». После этого легковое авто въехало в небольшой грузовичок Toyota Dyna и трактор Беларус. Рулевой Mazda Demio получил тяжёлые травмы, от которых и погиб. Остальные участники ДТП не пострадали. По данным правоохранителей, стаж вождения погибшего составлял 5 лет. Движение на этом участке дороги всё ещё не восстановлено. По факту ДТП началась проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и устанавливают её причины. Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео очевидца, который снял последствия аварии из автомобиля, проезжающего в противоположном направлении.