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Posted 11 апреля 2022, 05:52

Published 11 апреля 2022, 05:52

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Массовое ДТП с участием KAMAZ унесло жизнь человека во Владивостоке

11 апреля 2022, 05:52
Сюжет
Происшествие
Правоохранители рассказали подробности массового ДТП в районе развязки на Дальхимпроме во Владивостоке. Ущерб оказался не только материальным. Погиб человек.

В понедельник, 11 апреля, в интернете появились кадры последствий массового ДТП из-за которого оказалось заблокировано движение по объездной в сторону Патрокла. О серьёзных последствиях аварии стало известно уже со слов пресс-службы ГИБДД Владивостока.

Предварительно было установлено, что 43-летний водитель Mazda Demio «не обеспечил постоянный контроль за движением» из-за чего столкнулся с «КАМАЗом». После этого легковое авто въехало в небольшой грузовичок Toyota Dyna и трактор Беларус.

Рулевой Mazda Demio получил тяжёлые травмы, от которых и погиб. Остальные участники ДТП не пострадали.

По данным правоохранителей, стаж вождения погибшего составлял 5 лет.

Движение на этом участке дороги всё ещё не восстановлено.

По факту ДТП началась проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и устанавливают её причины.

Ранее «Восток-Медиа» опубликовало видео очевидца, который снял последствия аварии из автомобиля, проезжающего в противоположном направлении.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Массовое ДТП#Смертельное ДТП#ДТП
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