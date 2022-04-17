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Posted 17 апреля 2022, 06:36

Published 17 апреля 2022, 06:36

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Что происходит с «Мазда Соллерс» на фоне массовой остановки автозаводов в России?

Что происходит с «Мазда Соллерс» на фоне массовой остановки автозаводов в России?

17 апреля 2022, 06:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Завод
На большей части автомобильных заводов в России к середине апреля приостановлено производство. Выпускать легковые машины продолжают всего четыре предприятия, среди которых оказался расположенный во Владивостоке «Мазда Соллерс».

Как пишет портал «Автостат», помимо завода «Мазда Соллерс», временного закрытия избежали расположенный в Тульской области «Хавейл Мотор Рус», фабрика «Автотор» в Калининградской области и Ульяновский автозавод.

Конвейеры остальных предприятий этой отрасли поставлены на паузу. Такое решение чаще всего объясняется «нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек».

Падение объёмов производства автомобилей в стране только усилит дефицит на рынке в обозримом будущем. По словам замгендиректора по продажам новых авто компании «АВИЛОН» Алексея Старикова, складских запасов машин в стране хватит на 2-5 месяцев.

«Сроки нормализации ситуации абсолютно неясны, рынку потребуется длительное время для восстановления», - отметил эксперт.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в конце марта-начале апреля в России рухнули цены на подержанные машины. В нынешней ситуации продавцы автомобилей оказались вынуждены рубить ценники.

#Новости#Экономика#Владивосток#Завод#Автомобили
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