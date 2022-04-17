Что происходит с «Мазда Соллерс» на фоне массовой остановки автозаводов в России?

Posted 17 апреля 2022, 06:36
Published 17 апреля 2022, 06:36
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как пишет портал «Автостат», помимо завода «Мазда Соллерс», временного закрытия избежали расположенный в Тульской области «Хавейл Мотор Рус», фабрика «Автотор» в Калининградской области и Ульяновский автозавод.
Конвейеры остальных предприятий этой отрасли поставлены на паузу. Такое решение чаще всего объясняется «нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек».
Падение объёмов производства автомобилей в стране только усилит дефицит на рынке в обозримом будущем. По словам замгендиректора по продажам новых авто компании «АВИЛОН» Алексея Старикова, складских запасов машин в стране хватит на 2-5 месяцев.
«Сроки нормализации ситуации абсолютно неясны, рынку потребуется длительное время для восстановления», - отметил эксперт.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в конце марта-начале апреля в России рухнули цены на подержанные машины. В нынешней ситуации продавцы автомобилей оказались вынуждены рубить ценники.