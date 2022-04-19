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Posted 19 апреля 2022, 05:45

Published 19 апреля 2022, 05:45

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Названа дата начала приёма заявлений на «детские» выплаты в Приморье

Названа дата начала приёма заявлений на «детские» выплаты в Приморье

19 апреля 2022, 05:45
Фото: 1MI.
Заявление на получение ежемесячных выплат на детей 8-17 лет родители с низким уровнем доходов могут подавать с 1 мая. Некоторые семьи в Приморье смогут одномоментно получить деньги за два месяца.

Как сообщают в краевом отделении Пенсионного фонда РФ, по направленным с 1 мая заявлениям выплаты будут производится задним числом и за апрель, то есть семьям выплатят деньги сразу за 2 месяца.

При этом на двойное пособие могут рассчитывать только те малоимущие приморцы, чьи дети уже в апреле достигли возраста 8 лет.

«Выплата за период начиная с апреля будет произведена по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года», — добавили в Пенсионном фонде.

Ранее «Восток-Медиа» писало, по какой формуле будет рассчитываться сумма выплаты для малоимущих граждан с детьми.

Размер пособия зависит от среднедушевого дохода каждого из членов семьи и при определённых условиях может превышать 16 000 рублей в месяц.

#Новости#Общество
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