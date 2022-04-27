«Заходите и работайте»: готовый бизнес во Владивостоке продаётся по цене полквартиры

Объявление о продаже фитнес-центра во Владивостоке за 4 200 000 рублей появилось на портале Farpost. Продавец утверждает, что новый владелец сможет начат работу сразу после покупки.

В объявлении утверждается, что за свои деньги новый владелец получит комплект из тренажёрного зала, фитнес-бара, зала групповых занятий. «Дополнительно: продажа спортивного питания, спортивной одежды и аксессуаров…есть массажный кабинет», — добавил продавец. Общая площадь расположенного «в хорошем районе» фитнес-центра — 403 квадратных метра. Работа бизнеса полностью налажена, и покупателю не придётся даже постоянно находиться в фитнес-центре. Обещанная прибыль — 220 000 рублей. Не сообщается, за какой промежуток времени удаётся получать такую сумму. Причина выставления компании на продажу тоже осталась неизвестной. Для сравнения, средняя стоимость квартиры во Владивостоке — 8 310 683 рубля, что почти в 2 раза дороже, чем продающийся бизнес. Ранее «Восток-Медиа» писало о выставлении фитнес-студии в дальневосточной столице на продажу за 3 000 000 рублей. Материалы по теме Спортивный клуб выставлен на продажу во Владивостоке по цене машины Доход до 400 000 рублей в месяц: готовый бизнес выставлен на продажу в Приморье