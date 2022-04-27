«Заходите и работайте»: готовый бизнес во Владивостоке продаётся по цене полквартиры

Posted 26 апреля 2022, 23:03
Published 26 апреля 2022, 23:03
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В объявлении утверждается, что за свои деньги новый владелец получит комплект из тренажёрного зала, фитнес-бара, зала групповых занятий.
«Дополнительно: продажа спортивного питания, спортивной одежды и аксессуаров…есть массажный кабинет», — добавил продавец.
Общая площадь расположенного «в хорошем районе» фитнес-центра — 403 квадратных метра.
Работа бизнеса полностью налажена, и покупателю не придётся даже постоянно находиться в фитнес-центре. Обещанная прибыль — 220 000 рублей.
Не сообщается, за какой промежуток времени удаётся получать такую сумму. Причина выставления компании на продажу тоже осталась неизвестной.
Для сравнения, средняя стоимость квартиры во Владивостоке — 8 310 683 рубля, что почти в 2 раза дороже, чем продающийся бизнес.
Ранее «Восток-Медиа» писало о выставлении фитнес-студии в дальневосточной столице на продажу за 3 000 000 рублей.