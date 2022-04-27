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Posted 26 апреля 2022, 23:03

Published 26 апреля 2022, 23:03

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Заходите и работайте»: готовый бизнес во Владивостоке продаётся по цене полквартиры

«Заходите и работайте»: готовый бизнес во Владивостоке продаётся по цене полквартиры

26 апреля 2022, 23:03
Фото: 1MI.
Объявление о продаже фитнес-центра во Владивостоке за 4 200 000 рублей появилось на портале Farpost. Продавец утверждает, что новый владелец сможет начат работу сразу после покупки.

В объявлении утверждается, что за свои деньги новый владелец получит комплект из тренажёрного зала, фитнес-бара, зала групповых занятий.

«Дополнительно: продажа спортивного питания, спортивной одежды и аксессуаров…есть массажный кабинет», — добавил продавец.

Общая площадь расположенного «в хорошем районе» фитнес-центра — 403 квадратных метра.

Работа бизнеса полностью налажена, и покупателю не придётся даже постоянно находиться в фитнес-центре. Обещанная прибыль — 220 000 рублей.

Не сообщается, за какой промежуток времени удаётся получать такую сумму. Причина выставления компании на продажу тоже осталась неизвестной.

Для сравнения, средняя стоимость квартиры во Владивостоке — 8 310 683 рубля, что почти в 2 раза дороже, чем продающийся бизнес.

Ранее «Восток-Медиа» писало о выставлении фитнес-студии в дальневосточной столице на продажу за 3 000 000 рублей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Бизнес
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