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Posted 28 апреля 2022, 01:52

Published 28 апреля 2022, 01:52

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Принципиальная автоледи парализовала движение во Владивостоке

28 апреля 2022, 01:52
Сюжет
Автомобилисты
Жительница Владивостока отказалась маневрировать, чтобы пропустить семерых автомобилистов на узкой дороге. Упорство горожанки вынудило всех остальных водителей сдать назад.

По словам очевидца, ехавшая по узкой дороге женщина могла встать на парковочное место, чтобы пропустить ехавших навстречу водителей. Делать этого она не стала, решив остаться посреди проезжей части.

«Она стояла, пока 7 машин не сдали назад. Задержала всех на 30 минут», — посетовал наблюдатель.

Кадры с места событий появились в телеграм-канале svodka_25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о других случаях паралича дорожного движения в дальневосточной столице.

В конце марта на обледеневшей улице произошла массовая авария, и пострадавшие машины полностью перекрыли проезд в одну сторону.

В середине апреля столкновение нескольких японских автомобилей в другой точке города привело к образованию пробки.

Движению машин помешало и ДТП с гружёным бетонными блоками грузовиком, который перевернулся на окраине Владивостока посреди проезжей части.

#Новости#Общество#Владивосток#Автомобилисты
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