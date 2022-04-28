Принципиальная автоледи парализовала движение во Владивостоке

Posted 28 апреля 2022, 01:52
Published 28 апреля 2022, 01:52
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По словам очевидца, ехавшая по узкой дороге женщина могла встать на парковочное место, чтобы пропустить ехавших навстречу водителей. Делать этого она не стала, решив остаться посреди проезжей части.
«Она стояла, пока 7 машин не сдали назад. Задержала всех на 30 минут», — посетовал наблюдатель.
Кадры с места событий появились в телеграм-канале svodka_25.
Ранее «Восток-Медиа» писало о других случаях паралича дорожного движения в дальневосточной столице.
В конце марта на обледеневшей улице произошла массовая авария, и пострадавшие машины полностью перекрыли проезд в одну сторону.
В середине апреля столкновение нескольких японских автомобилей в другой точке города привело к образованию пробки.
Движению машин помешало и ДТП с гружёным бетонными блоками грузовиком, который перевернулся на окраине Владивостока посреди проезжей части.