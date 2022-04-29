Приморец «заработал» на видеокартах два миллиона рублей за месяц

Posted 29 апреля 2022, 00:45
Published 29 апреля 2022, 00:45
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
В прокуратуре региона сообщают, что «заведомо ложные» объявления о продаже горожанин дальневосточной столицы размещал с апреля по март 2021 года.
На публикации откликнулись 10 человек, которые в сумме перевели за видеокарты более 2 000 000 рублей. Ни один из покупателей оплаченный товар так и не получил.
Теперь аферист предстанет перед судом, где ему придётся отвечать за мошенничество с причинением значительного ущерба и мошенничество в особо крупном размере.
Максимальное наказание по последнему обвинению — 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало, как житель Приморского края вывел на чистую воду мошенника из другого региона России.