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Posted 29 апреля 2022, 00:45

Published 29 апреля 2022, 00:45

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Приморец «заработал» на видеокартах два миллиона рублей за месяц

Приморец «заработал» на видеокартах два миллиона рублей за месяц

29 апреля 2022, 00:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенник
Житель Владивостока обвиняется в онлайн-мошенничестве при продаже видеокарт. Как считает следствие, приморец выставил комплектующие для компьютера на продажу в интернете, получил деньги от покупателей и оборвал связь с клиентами.

В прокуратуре региона сообщают, что «заведомо ложные» объявления о продаже горожанин дальневосточной столицы размещал с апреля по март 2021 года.

На публикации откликнулись 10 человек, которые в сумме перевели за видеокарты более 2 000 000 рублей. Ни один из покупателей оплаченный товар так и не получил.

Теперь аферист предстанет перед судом, где ему придётся отвечать за мошенничество с причинением значительного ущерба и мошенничество в особо крупном размере.

Максимальное наказание по последнему обвинению — 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как житель Приморского края вывел на чистую воду мошенника из другого региона России.

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#Новости#Мошенник
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