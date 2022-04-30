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Posted 30 апреля 2022, 00:05

Published 30 апреля 2022, 00:05

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

На работу пойдём с зонтиками: синоптики дали прогноз на начало мая

На работу пойдём с зонтиками: синоптики дали прогноз на начало мая

30 апреля 2022, 00:05
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Погода
Традиционно неустойчивой и по-дамски капризной будет погода в первую неделю мая. После праздников на работу жители края пойдут под дождём…

Примгидромет дал прогноз погоды на первую неделю последнего месяца весны — и не особо порадовал. «Сохранится неустойчивый характер погоды», — говорят синоптики.

2 мая над краем будет властвовать холодный тропосферный, ночью будет идти дождь. Затем осадки прекратятся и днём изрядно потеплеет — на западе и юге края до +12…+16 °С.

3 мая будет холодная ночь, разве что без осадков. Дачникам следует накрыть рассаду, если высадили в грунт, а то может и помёрзнуть. Днём будет тепло, но не так, как во вторник. А к вечеру к Приморью снова подойдёт атмосферный фронт с дождями. Давно не виделись, называется.

По прогнозу Примгидромета, в ночь на среду, 4 мая, дожди распространятся на всю территорию Приморья. В ночные часы при облачной погоде будет откровенно нежарко — +1…+7 °С.

Но днём, хотя и будут везде идти дожди, потеплеет — до плюс 14-16 на юге края.

Во Владивостоке в понедельник существенных осадков не ожидается. В ночные часы +3…+6, днем +11…+14 °С. Свежий ветер.

Во вторник днём — без осадков, дождь может начаться вечером. Похолодает.

В ночь на среду, 4 мая, в краевом центре синоптики прогнозируют небольшой дождь, +4…+7 °С. Днем без осадков, +13…+16 °С.

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