На работу пойдём с зонтиками: синоптики дали прогноз на начало мая

3 мая будет холодная ночь, разве что без осадков. Дачникам следует накрыть рассаду, если высадили в грунт, а то может и помёрзнуть. Днём будет тепло, но не так, как во вторник. А к вечеру к Приморью снова подойдёт атмосферный фронт с дождями. Давно не виделись, называется.