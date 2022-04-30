На работу пойдём с зонтиками: синоптики дали прогноз на начало мая

Posted 30 апреля 2022, 00:05
Published 30 апреля 2022, 00:05
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Примгидромет дал прогноз погоды на первую неделю последнего месяца весны — и не особо порадовал. «Сохранится неустойчивый характер погоды», — говорят синоптики.
2 мая над краем будет властвовать холодный тропосферный, ночью будет идти дождь. Затем осадки прекратятся и днём изрядно потеплеет — на западе и юге края до +12…+16 °С.
3 мая будет холодная ночь, разве что без осадков. Дачникам следует накрыть рассаду, если высадили в грунт, а то может и помёрзнуть. Днём будет тепло, но не так, как во вторник. А к вечеру к Приморью снова подойдёт атмосферный фронт с дождями. Давно не виделись, называется.
По прогнозу Примгидромета, в ночь на среду, 4 мая, дожди распространятся на всю территорию Приморья. В ночные часы при облачной погоде будет откровенно нежарко — +1…+7 °С.
Но днём, хотя и будут везде идти дожди, потеплеет — до плюс 14-16 на юге края.
Во Владивостоке в понедельник существенных осадков не ожидается. В ночные часы +3…+6, днем +11…+14 °С. Свежий ветер.
Во вторник днём — без осадков, дождь может начаться вечером. Похолодает.
В ночь на среду, 4 мая, в краевом центре синоптики прогнозируют небольшой дождь, +4…+7 °С. Днем без осадков, +13…+16 °С.