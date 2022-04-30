«Жизнь людей ничему не учит»: депутат ЗС ПК стала свидетелем трагедии

Никто из людей не пострадал. Вовремя вызвали МЧС, работало четыре машины из Артёма и из Владивостока. Всё, что могли спасти, — спасли. Но картина жуткая, а как всё это восстанавливать… Жизнь людей ничему не учит, ведь во всех СМИ трубят: объявлен противопожарный режим, нельзя жечь траву… Нет… А ещё и проверки по СМП и по СТ не проводятся. Вот итог. Если бы косили своевременно траву, не было бы сухостоя — и пал бы не пошёл…