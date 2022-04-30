«Жизнь людей ничему не учит»: депутат ЗС ПК стала свидетелем трагедии

Posted 30 апреля 2022, 04:01
Published 30 апреля 2022, 04:01
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
О случившемся Анна Николаевна рассказала на своей страничке ВКонтакте и опубликовало там же видео, снятое ею на месте пожара. Точнее, это уже видео пепелищ...
— Там всё предельно просто: новый владелец, который только что приобрёл участок, решил навести порядок и поджёг траву, — рассказала Анна Алеко. — Пал, естественно, пошёл дальше, сгорело несколько домов, минимум — шесть. Из них — три участка бесхозные. Товарищество у нас небольшое, электроэнергии нет, вода не подведена, так что сами бы ни за что не потушили.
Никто из людей не пострадал. Вовремя вызвали МЧС, работало четыре машины из Артёма и из Владивостока. Всё, что могли спасти, — спасли. Но картина жуткая, а как всё это восстанавливать… Жизнь людей ничему не учит, ведь во всех СМИ трубят: объявлен противопожарный режим, нельзя жечь траву… Нет… А ещё и проверки по СМП и по СТ не проводятся. Вот итог. Если бы косили своевременно траву, не было бы сухостоя — и пал бы не пошёл…
Напоминаем, что в Приморском крае действительно объявлен особый противопожарный режим! Запрещено разведение огня не только в лесу, но и на дачных участках.
За нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) грозит наказание в виде штрафа: для граждан — до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — до 30 тысяч рублей; лля предпринимателей — до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Если ущерб превысил 250 тысяч рублей или есть пострадавшие люди, для виновных наступает уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.
Напомним, большинство природных пожаров — рукотворные.