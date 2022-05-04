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Posted 4 мая 2022, 03:44

Published 4 мая 2022, 03:44

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Жителей Владивостока зовут бесплатно прокатиться «от моря к небу»

4 мая 2022, 03:44
Сюжет
Общественный транспорт
Владивостокский фуникулёр 5 мая отметит своё 60-летие. В честь праздника весь день с семи утра до восьми вечера горный трамвайчик будет работать бесплатно.

Фуникулёр принял первых пассажиров в 1962 году. До сих пор владивостоксая ветка горного трамвайчика является единственной в России, которая функционирует в качестве общественного транспорта. Раньше фуникулером мог похвастаться ещё и город Сочи, но эта линия не доступна всем желающим и работает лишь для постояльцев одного из местных санаториев.

В честь праздника в столице ДФО проходил конкурс на лучший слоган для фуникулёра. Теперь девиз горного трамвайчика во Владивостоке: «От моря к небу — и обратно!». Сочинили его два приморских поэта и в награду они получат 60 бесплатных поездок на фуникулере.

А ранее «Восток-Медиа» писало, что в опросе о будущем города жители Владивостока назвали фуникулёр одним из символов столицы ДФО наряду с тиграми, сопками, чайками и автомобилями.

#Новости#Общество#Общественный транспорт#Транспорт#Фуникулёр
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