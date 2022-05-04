Жителей Владивостока зовут бесплатно прокатиться «от моря к небу»

Фуникулёр принял первых пассажиров в 1962 году. До сих пор владивостоксая ветка горного трамвайчика является единственной в России, которая функционирует в качестве общественного транспорта. Раньше фуникулером мог похвастаться ещё и город Сочи, но эта линия не доступна всем желающим и работает лишь для постояльцев одного из местных санаториев.