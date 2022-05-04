Жителей Владивостока зовут бесплатно прокатиться «от моря к небу»

Posted 4 мая 2022, 03:44
Published 4 мая 2022, 03:44
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Фуникулёр принял первых пассажиров в 1962 году. До сих пор владивостоксая ветка горного трамвайчика является единственной в России, которая функционирует в качестве общественного транспорта. Раньше фуникулером мог похвастаться ещё и город Сочи, но эта линия не доступна всем желающим и работает лишь для постояльцев одного из местных санаториев.
В честь праздника в столице ДФО проходил конкурс на лучший слоган для фуникулёра. Теперь девиз горного трамвайчика во Владивостоке: «От моря к небу — и обратно!». Сочинили его два приморских поэта и в награду они получат 60 бесплатных поездок на фуникулере.
А ранее «Восток-Медиа» писало, что в опросе о будущем города жители Владивостока назвали фуникулёр одним из символов столицы ДФО наряду с тиграми, сопками, чайками и автомобилями.