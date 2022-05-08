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Posted 8 мая 2022, 03:29

Published 8 мая 2022, 03:29

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Многотонный грузовик протаранил пассажирский автобус в Приморье (кадры)

8 мая 2022, 03:29
Сюжет
Происшествие
Грузовик «Урал» врезался в пассажирский автобус рядом с автовокзалом в Фокино. Жёсткая авария закончилась серьёзными повреждениями для обоих участников.

Очевидец рассказал, что столкновение произошло по причине отказа тормозов на «Урале».

Вышедший из-под контроля грузовик сначала сбил столбы и шлагбаум на территории автовокзала, а потом врезался в припаркованный автобус.

По итогам аварии кабина грузовика превратилась в груду искорёженного металла. Для автобуса повреждения ограничились средней частью корпуса, куда и пришёлся удар.

К месту происшествия прибыли полицейские и пожарные, о жертвах ДТП или пострадавших не сообщается.

Информация об аварии появилась в телеграм-канале Newsfokino. Кадры взяты из телеграм-канала bkamen_news.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с грузовиком, случившейся на окраине Владивостока. Гружёный стройматериалами автомобиль перевернулся посреди проезжей части.

#Новости#Происшествие#ДТП
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