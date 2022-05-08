Многотонный грузовик протаранил пассажирский автобус в Приморье (кадры)

Posted 8 мая 2022, 03:29
Published 8 мая 2022, 03:29
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Очевидец рассказал, что столкновение произошло по причине отказа тормозов на «Урале».
Вышедший из-под контроля грузовик сначала сбил столбы и шлагбаум на территории автовокзала, а потом врезался в припаркованный автобус.
По итогам аварии кабина грузовика превратилась в груду искорёженного металла. Для автобуса повреждения ограничились средней частью корпуса, куда и пришёлся удар.
К месту происшествия прибыли полицейские и пожарные, о жертвах ДТП или пострадавших не сообщается.
Информация об аварии появилась в телеграм-канале Newsfokino. Кадры взяты из телеграм-канала bkamen_news.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с грузовиком, случившейся на окраине Владивостока. Гружёный стройматериалами автомобиль перевернулся посреди проезжей части.