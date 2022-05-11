Жильё во Владивостоке оказалось одним из самых невыгодных для сдачи в аренду

Posted 11 мая 2022, 02:17
Published 11 мая 2022, 02:17
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Анализировали специалисты «Мир Квартир» такие показатели: цены на вторичном рынке недвижимости и годовой доход собственника. В итоге они вывели два параметра: доходность в процентах и окупаемость в годах. Согласно этим данным, самыми невыгодными для сдачи жилья городами оказались: Москва, Курск, Санкт-Петербург, Белгород и Владивосток.
«Москва: средняя квартира приносит всего 3,5% годовых и окупается за 28,4 года. Также не слишком выгодно покупать жилье под сдачу в Курске (3,6% и 27,5 года), Санкт-Петербурге (3,8% и 26,3 года), Белгороде (3,9% и 25,5 года), Владивостоке (3,9% и 25,3 года)», — говорится на сайте портала.
При том, что средний показатель доходности от сдачи жилья по стране составляет 4,9%, а окупаемость порядка 20,3 лет, выгоднее всего купить жильё для получения пассивного дохода оказалось в Нижнем Тагиле. Там средняя квартира стоит всего 2,5 миллиона (для сравнения в Москве — 17,6 млн, во Владивостоке — 8,3 млн) и окупается за 12 лет, то есть в два раза быстрее чем в Белокаменной и столице ДФО.
Следом за Тагилом, выгодно приобретать квартиру под аренду в Астрахани (доходность 8% и окупаемость 12,5 года), Якутске (7,2% и 13,9 года), Мурманске (7% и 14,3 года) и Грозном (6,9% и 14,4 года).
А ранее «Восток-Медиа» рассказывало о причинах постоянного роста на жильё в Приморском крае. В среднем квартиры в регионе за январь–март 2022 года стали дороже на 6%. Квадратный метр в новостройке теперь стоит 142 053 рубля, а на вторичном рынке средняя цена «квадрата» достигла 126 429 рублей.