vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая 2022, 02:17

Published 11 мая 2022, 02:17

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Жильё во Владивостоке оказалось одним из самых невыгодных для сдачи в аренду

Жильё во Владивостоке оказалось одним из самых невыгодных для сдачи в аренду

11 мая 2022, 02:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Покупка жилья с целью получения пассивного дохода от сдачи его в аренду становится всё менее выгодной год от года. Такие данные приводят специалисты федерального портала «Мир квартир» на основании своего рейтинга из 70-ти городов России.

Анализировали специалисты «Мир Квартир» такие показатели: цены на вторичном рынке недвижимости и годовой доход собственника. В итоге они вывели два параметра: доходность в процентах и окупаемость в годах. Согласно этим данным, самыми невыгодными для сдачи жилья городами оказались: Москва, Курск, Санкт-Петербург, Белгород и Владивосток.

«Москва: средняя квартира приносит всего 3,5% годовых и окупается за 28,4 года. Также не слишком выгодно покупать жилье под сдачу в Курске (3,6% и 27,5 года), Санкт-Петербурге (3,8% и 26,3 года), Белгороде (3,9% и 25,5 года), Владивостоке (3,9% и 25,3 года)», — говорится на сайте портала.

При том, что средний показатель доходности от сдачи жилья по стране составляет 4,9%, а окупаемость порядка 20,3 лет, выгоднее всего купить жильё для получения пассивного дохода оказалось в Нижнем Тагиле. Там средняя квартира стоит всего 2,5 миллиона (для сравнения в Москве — 17,6 млн, во Владивостоке — 8,3 млн) и окупается за 12 лет, то есть в два раза быстрее чем в Белокаменной и столице ДФО.

Следом за Тагилом, выгодно приобретать квартиру под аренду в Астрахани (доходность 8% и окупаемость 12,5 года), Якутске (7,2% и 13,9 года), Мурманске (7% и 14,3 года) и Грозном (6,9% и 14,4 года).

А ранее «Восток-Медиа» рассказывало о причинах постоянного роста на жильё в Приморском крае. В среднем квартиры в регионе за январь–март 2022 года стали дороже на 6%. Квадратный метр в новостройке теперь стоит 142 053 рубля, а на вторичном рынке средняя цена «квадрата» достигла 126 429 рублей.

Материалы по теме
Приморский парламент одобрил налоговые льготы для развития рынка аренды жильяКакое жильё выгодно сдавать в аренду в Приморье?
#Новости#Общество#Строительство#Жилье#Квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика