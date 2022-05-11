Жильё во Владивостоке оказалось одним из самых невыгодных для сдачи в аренду

При том, что средний показатель доходности от сдачи жилья по стране составляет 4,9%, а окупаемость порядка 20,3 лет, выгоднее всего купить жильё для получения пассивного дохода оказалось в Нижнем Тагиле. Там средняя квартира стоит всего 2,5 миллиона (для сравнения в Москве — 17,6 млн, во Владивостоке — 8,3 млн) и окупается за 12 лет, то есть в два раза быстрее чем в Белокаменной и столице ДФО.