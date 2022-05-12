Группа компаний «КОМАКС» приобрела автозаправочную сеть «Роснефти» на Дальнем Востоке

Posted 12 мая 2022, 00:36
Published 12 мая 2022, 00:36
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
«Группа компаний «КОМАКС» обладает достаточным опытом и квалификацией для управления новым активом, много лет работает на Дальнем Востоке. При этом ПАО «НК «Роснефть» продолжит обеспечивать поставки топлива для АЗС в полном объёме по долгосрочным контрактам. Компания «Роснефть» — многолетний стабильный и надёжный партнер. Мы приложим максимальные усилия по недопущению роста цен, в том числе за счёт оптимизации издержек», — отметил президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.
ООО «УК КОМАКС» создано в 2011 году. Основные направления деятельности: управление и инвестиции в инфраструктурные проекты на территории РФ и за рубежом.
ООО «УК КОМАКС» владеет и управляет крупнейшими аэропортовыми активами в Дальневосточном федеральном округе РФ, среди которых АО «Хабаровский аэропорт», АО «Международный аэропорт Владивосток» (16,7 процента акций), топливозаправочные комплексы в аэропортах Хабаровск, Южно-Сахалинск, грузовой терминал в аэропорту Владивосток.
Предприятия группы «УК КОМАКС» успешно занимаются трейдингом и нефтепродуктообеспечением на территории ДФО, в том числе реализуют программы поставок нефтепродуктов в рамках «северного завоза».