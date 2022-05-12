Группа компаний «КОМАКС» приобрела автозаправочную сеть «Роснефти» на Дальнем Востоке

«Группа компаний «КОМАКС» обладает достаточным опытом и квалификацией для управления новым активом, много лет работает на Дальнем Востоке. При этом ПАО «НК «Роснефть» продолжит обеспечивать поставки топлива для АЗС в полном объёме по долгосрочным контрактам. Компания «Роснефть» — многолетний стабильный и надёжный партнер. Мы приложим максимальные усилия по недопущению роста цен, в том числе за счёт оптимизации издержек», — отметил президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.