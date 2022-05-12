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Posted 12 мая 2022, 00:36

Published 12 мая 2022, 00:36

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Группа компаний «КОМАКС» приобрела автозаправочную сеть «Роснефти» на Дальнем Востоке

Группа компаний «КОМАКС» приобрела автозаправочную сеть «Роснефти» на Дальнем Востоке

12 мая 2022, 00:36
Фото: 1MI.
Сюжет
АЗС
Новым владельцем автозаправочной сети «Роснефти» на Дальнем Востоке (активы «РН-Востокнефтепродукт», включающие 85 АЗС) стало ООО «Управляющая Компания КОМАКС». Автозаправочные станции расположены на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области. Сделка осуществлена на рыночных условиях.

«Группа компаний «КОМАКС» обладает достаточным опытом и квалификацией для управления новым активом, много лет работает на Дальнем Востоке. При этом ПАО «НК «Роснефть» продолжит обеспечивать поставки топлива для АЗС в полном объёме по долгосрочным контрактам. Компания «Роснефть» — многолетний стабильный и надёжный партнер. Мы приложим максимальные усилия по недопущению роста цен, в том числе за счёт оптимизации издержек», — отметил президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.

ООО «УК КОМАКС» создано в 2011 году. Основные направления деятельности: управление и инвестиции в инфраструктурные проекты на территории РФ и за рубежом.

ООО «УК КОМАКС» владеет и управляет крупнейшими аэропортовыми активами в Дальневосточном федеральном округе РФ, среди которых АО «Хабаровский аэропорт», АО «Международный аэропорт Владивосток» (16,7 процента акций), топливозаправочные комплексы в аэропортах Хабаровск, Южно-Сахалинск, грузовой терминал в аэропорту Владивосток.

Предприятия группы «УК КОМАКС» успешно занимаются трейдингом и нефтепродуктообеспечением на территории ДФО, в том числе реализуют программы поставок нефтепродуктов в рамках «северного завоза».

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#Новости#Общество#Дальний Восток#АЗС
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