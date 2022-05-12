Удар циклона 13 мая? Синоптики обновили прогноз погоды в Приморье

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Синоптики сообщают, что движущийся со стороны Китая циклон не повлияет на погоду в Приморье в пятницу, 13 мая. Несмотря на это, в регионе ожидается похолодание.

Как рассказали в Примпогоде, холоднее всего будет ночью на пятницу — температуры воздуха на востоке края опустится до 0…-2°С. В других частях региона ожидается +2…+9°С. Днём в Приморье существенно потеплеет — максимальная температура воздуха будет в пределах +15…+23°С. Осадков не предвидится. Во Владивостоке с ночных +7…+9°С днём потеплеет до +15…+18°С. Хотя в начале месяца синоптики полагали, что 13 мая по региону ударит китайский циклон, в этот день всё-таки обойдётся без непогоды. «По последним расчетам траектория циклона пройдет на значительном удалении, вдоль западного побережья Японии. На погоду Приморского края вихрь влияния не окажет», — отметили эксперты. Синоптики добавили, что осадки в регионе ожидаются в субботу, 14 мая. Ранее «Восток-Медиа» писало о возможном начале паводков в Приморье на выходных.