Удар циклона 13 мая? Синоптики обновили прогноз погоды в Приморье

Posted 12 мая 2022, 05:56
Published 12 мая 2022, 05:56
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как рассказали в Примпогоде, холоднее всего будет ночью на пятницу — температуры воздуха на востоке края опустится до 0…-2°С. В других частях региона ожидается +2…+9°С.
Днём в Приморье существенно потеплеет — максимальная температура воздуха будет в пределах +15…+23°С. Осадков не предвидится. Во Владивостоке с ночных +7…+9°С днём потеплеет до +15…+18°С.
Хотя в начале месяца синоптики полагали, что 13 мая по региону ударит китайский циклон, в этот день всё-таки обойдётся без непогоды.
«По последним расчетам траектория циклона пройдет на значительном удалении, вдоль западного побережья Японии. На погоду Приморского края вихрь влияния не окажет», — отметили эксперты.
Синоптики добавили, что осадки в регионе ожидаются в субботу, 14 мая.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возможном начале паводков в Приморье на выходных.