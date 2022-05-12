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Posted 12 мая 2022, 05:56

Published 12 мая 2022, 05:56

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Удар циклона 13 мая? Синоптики обновили прогноз погоды в Приморье

12 мая 2022, 05:56
Сюжет
Погода
Синоптики сообщают, что движущийся со стороны Китая циклон не повлияет на погоду в Приморье в пятницу, 13 мая. Несмотря на это, в регионе ожидается похолодание.

Как рассказали в Примпогоде, холоднее всего будет ночью на пятницу — температуры воздуха на востоке края опустится до 0…-2°С. В других частях региона ожидается +2…+9°С.

Днём в Приморье существенно потеплеет — максимальная температура воздуха будет в пределах +15…+23°С. Осадков не предвидится. Во Владивостоке с ночных +7…+9°С днём потеплеет до +15…+18°С.

Хотя в начале месяца синоптики полагали, что 13 мая по региону ударит китайский циклон, в этот день всё-таки обойдётся без непогоды.

«По последним расчетам траектория циклона пройдет на значительном удалении, вдоль западного побережья Японии. На погоду Приморского края вихрь влияния не окажет», — отметили эксперты.

Синоптики добавили, что осадки в регионе ожидаются в субботу, 14 мая.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возможном начале паводков в Приморье на выходных.

#Новости#Общество#Погода
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