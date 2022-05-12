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Posted 12 мая 2022, 09:50

Published 12 мая 2022, 09:50

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Увольнение в одном из медучреждений Владивостока превратилось в скандал

12 мая 2022, 09:50
Фото: 1MI. тематическое фото
Сотрудника одного из медучреждений Владивостока незаконно уволили. Чтобы доказать свою правоту ему пришлось обращаться с исковым заявлением в суд.

Уволенный начальник юротдела одной из медорганизаций дальневосточной столицы не согласился с тем, что его уволили и оказался прав. Мужчина подал исковое заявление в суд, где признали его правоту.

Чтобы законно вернуться к исполнению своих обязанностей, незаконно уволенному сотруднику потребовалась помощь сотрудников УФССП России по Приморскому краю. Специалист прибыл в организацию и не просто передал необходимые документы, а также разъяснил должностным лицам, что их ждёт, если они не исполняет предписание документа. В частности административная и уголовная ответственность.

Требования и предупреждения судебного пристава были приняты и в ответ ему предоставили приказ о восстановлении мужчины на работе.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в поисках должника судебному приставу из Приморья пришлось притвориться покупателем автомобиля. И это сработало.

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#Новости#Владивосток
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