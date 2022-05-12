Увольнение в одном из медучреждений Владивостока превратилось в скандал

Posted 12 мая 2022, 09:50
Published 12 мая 2022, 09:50
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Уволенный начальник юротдела одной из медорганизаций дальневосточной столицы не согласился с тем, что его уволили и оказался прав. Мужчина подал исковое заявление в суд, где признали его правоту.
Чтобы законно вернуться к исполнению своих обязанностей, незаконно уволенному сотруднику потребовалась помощь сотрудников УФССП России по Приморскому краю. Специалист прибыл в организацию и не просто передал необходимые документы, а также разъяснил должностным лицам, что их ждёт, если они не исполняет предписание документа. В частности административная и уголовная ответственность.
Требования и предупреждения судебного пристава были приняты и в ответ ему предоставили приказ о восстановлении мужчины на работе.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в поисках должника судебному приставу из Приморья пришлось притвориться покупателем автомобиля. И это сработало.