Увольнение в одном из медучреждений Владивостока превратилось в скандал

Чтобы законно вернуться к исполнению своих обязанностей, незаконно уволенному сотруднику потребовалась помощь сотрудников УФССП России по Приморскому краю. Специалист прибыл в организацию и не просто передал необходимые документы, а также разъяснил должностным лицам, что их ждёт, если они не исполняет предписание документа. В частности административная и уголовная ответственность.