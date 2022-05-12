vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2022, 04:27

Published 12 мая 2022, 04:27

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Журналисты сравнили арсеналы ВС РФ и ВСУ

Журналисты сравнили арсеналы ВС РФ и ВСУ

12 мая 2022, 04:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Военные
В ходе спецоперации РФ на Украине обе стороны используют различные типы вооружений — некоторые из них только-только поступили в вооружённые силы, а другие давно проверены временем.

Издание «Новые Известия» провело собственное расследование о том, какую технику применяет российская сторона в ходе специальной военной операции (СВО) и что стоит на вооружении украинской стороны.

Для господства в воздухе ВС Российской Федерации используют всем известные МиГ-29, доказавшие свою надёжность в Сирии. Эта «птичка» может действовать как автономно, так и в связке с Су-30 и Су-34. Говоря о наземном вооружении, стоит отметить реактивную систему залпового огня «Торнадо», которая унаследовала всё лучшее от советского «Града» и даже превзошла его по характеристикам, и 220-миллиметровый «Ураган», использовавшийся с 1975 года. Для поддержки пехоты применяется тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», признанная одной из самых смертоносных боевых машин в мире.

Семейство гиперзвукового оружия представлено ракетным комплексом «Кинжал», способным поражать как наземные, так и надводные цели. А вместе с ним на вооружении РФ стоит противокорабельная ракета «Циркон». Не обошлось и без таких завсегдатаев современных вооружённых сил, как БПЛА. У России это средневысотный «Орион» и высокоточный «Куб-БЛА».

Возвращаясь с небес на землю, стоит упомянуть и танки. У России основным боевым танком является Т-90, для безопасного передвижения пехоты используется БТР-82, а для уничтожения укреплений противника применяется дивизионная самоходная гаубица «МСТА-С». Среди вертолётов у России есть наследник знаменитой «Чёрной акулы» разведывательно-ударный Ка-52, модернизированный Ми-8 теперь известный как Ми-17 и, наконец, использовавшийся для борьбы с бронетехникой ударный вертолёт Ми-28 «Ночной охотник».

В то время, как российские военные применяют исключительно технику отечественного производства, Украина охотно использует западные образцы вооружений.

Для борьбы с танками используются американские ПТРК «Джавелин», который принят на вооружение США в 1996 году. Из новинок у ВСУ — турецкие БПЛА «Байрактар». Бронетехника для пехоты представлена там британским БТР АТ105 «Саксон» и австралийским «Бушмастером». Последний, кстати, предназначен исключительно для транспортировки пехоты и для боевых целей не используется. Впрочем, не забыли украинские военные и о наследии прошлого, взяв на вооружение советские танки Т-64 и Т-72 и тактический ракетный комплекс «Точка У», который в РФ не используют с 2019 года.

Собственно украинские разработки представлены основным боевым танком Т-84БМ, который был разработан на базе советского Т-80УД, боевой машиной пехоты БМП-1У «Шквал», а также бронетранспортёрами БТР-4 «Буцефал» и БТР-70ДИ (модернизированный советский БТР-70). Есть у ВСУ противоминная машина СБА «Варта» и военный полноприводный бронеавтомобиль «Дозор». Что касается, систем залпового огня, то их всего две: «Ольха» и «Верба». При производстве первой были использованы элементы советской установки «Смерч», а вторая имеет боевую часть от «Града».

Авторы расследования «Новых Известий» резюмировали, что, судя по обширной номенклатуре техники, «ни одна из сторон не имеет многократного превосходства в силах», поэтому спецоперация российских военных изначально рассматривалась как «многоэтапное и сложное мероприятие».

Материалы по теме
Google официально опроверг сведения о раскрытии военных объектов РФ на картахСосед Приморья подписал договор о военном сотрудничестве
#Новости#Общество#Вооружение#В мире#Техника#Военные#НИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика