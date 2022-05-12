Журналисты сравнили арсеналы ВС РФ и ВСУ

Для господства в воздухе ВС Российской Федерации используют всем известные МиГ-29, доказавшие свою надёжность в Сирии. Эта «птичка» может действовать как автономно, так и в связке с Су-30 и Су-34. Говоря о наземном вооружении, стоит отметить реактивную систему залпового огня «Торнадо», которая унаследовала всё лучшее от советского «Града» и даже превзошла его по характеристикам, и 220-миллиметровый «Ураган», использовавшийся с 1975 года. Для поддержки пехоты применяется тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», признанная одной из самых смертоносных боевых машин в мире.