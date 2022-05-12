Журналисты сравнили арсеналы ВС РФ и ВСУ

Posted 12 мая 2022, 04:27
Published 12 мая 2022, 04:27
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Издание «Новые Известия» провело собственное расследование о том, какую технику применяет российская сторона в ходе специальной военной операции (СВО) и что стоит на вооружении украинской стороны.
Для господства в воздухе ВС Российской Федерации используют всем известные МиГ-29, доказавшие свою надёжность в Сирии. Эта «птичка» может действовать как автономно, так и в связке с Су-30 и Су-34. Говоря о наземном вооружении, стоит отметить реактивную систему залпового огня «Торнадо», которая унаследовала всё лучшее от советского «Града» и даже превзошла его по характеристикам, и 220-миллиметровый «Ураган», использовавшийся с 1975 года. Для поддержки пехоты применяется тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», признанная одной из самых смертоносных боевых машин в мире.
Семейство гиперзвукового оружия представлено ракетным комплексом «Кинжал», способным поражать как наземные, так и надводные цели. А вместе с ним на вооружении РФ стоит противокорабельная ракета «Циркон». Не обошлось и без таких завсегдатаев современных вооружённых сил, как БПЛА. У России это средневысотный «Орион» и высокоточный «Куб-БЛА».
Возвращаясь с небес на землю, стоит упомянуть и танки. У России основным боевым танком является Т-90, для безопасного передвижения пехоты используется БТР-82, а для уничтожения укреплений противника применяется дивизионная самоходная гаубица «МСТА-С». Среди вертолётов у России есть наследник знаменитой «Чёрной акулы» разведывательно-ударный Ка-52, модернизированный Ми-8 теперь известный как Ми-17 и, наконец, использовавшийся для борьбы с бронетехникой ударный вертолёт Ми-28 «Ночной охотник».
В то время, как российские военные применяют исключительно технику отечественного производства, Украина охотно использует западные образцы вооружений.
Для борьбы с танками используются американские ПТРК «Джавелин», который принят на вооружение США в 1996 году. Из новинок у ВСУ — турецкие БПЛА «Байрактар». Бронетехника для пехоты представлена там британским БТР АТ105 «Саксон» и австралийским «Бушмастером». Последний, кстати, предназначен исключительно для транспортировки пехоты и для боевых целей не используется. Впрочем, не забыли украинские военные и о наследии прошлого, взяв на вооружение советские танки Т-64 и Т-72 и тактический ракетный комплекс «Точка У», который в РФ не используют с 2019 года.
Собственно украинские разработки представлены основным боевым танком Т-84БМ, который был разработан на базе советского Т-80УД, боевой машиной пехоты БМП-1У «Шквал», а также бронетранспортёрами БТР-4 «Буцефал» и БТР-70ДИ (модернизированный советский БТР-70). Есть у ВСУ противоминная машина СБА «Варта» и военный полноприводный бронеавтомобиль «Дозор». Что касается, систем залпового огня, то их всего две: «Ольха» и «Верба». При производстве первой были использованы элементы советской установки «Смерч», а вторая имеет боевую часть от «Града».
Авторы расследования «Новых Известий» резюмировали, что, судя по обширной номенклатуре техники, «ни одна из сторон не имеет многократного превосходства в силах», поэтому спецоперация российских военных изначально рассматривалась как «многоэтапное и сложное мероприятие».