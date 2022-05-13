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Posted 13 мая 2022, 02:50

Published 13 мая 2022, 02:50

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Раскрыто, какие продукты подешевели в Приморском крае

Раскрыто, какие продукты подешевели в Приморском крае

13 мая 2022, 02:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Продукты
Снижение цен на разные категории продуктов зафиксировали в Приморском крае на второй неделе мая. В списке подешевевших товаров оказались крупы, мясо и другие виды продовольствия.

Как рассказали в правительстве Приморского края, за считанные дни подешевели баранина, куры, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, мука, гречка, белокочанная капуста и морковь.

Специалисты также заметили нормализацию спроса на продукты в регионе. Спад ажиотажа дал торговым сетям возможность пополнить запасы и возобновить регулярные поставки товаров на полки магазинов.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что цены на продукты в Новосибирске удивили жителя Приморья. По словам туриста, многие позиции из ассортимента в крупнейшем городе Сибири стоят в два раза дешевле, чем в дальневосточной столице.

Как полагает эксперт, удорожание продовольствие — общемировая тенденция, и в России цены могут пойти на спад тогда же, когда и на планете в целом.

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#Новости#Общество#Продукты#Цены
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