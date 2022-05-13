Раскрыто, какие продукты подешевели в Приморском крае

Posted 13 мая 2022, 02:50
Published 13 мая 2022, 02:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в правительстве Приморского края, за считанные дни подешевели баранина, куры, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, мука, гречка, белокочанная капуста и морковь.
Специалисты также заметили нормализацию спроса на продукты в регионе. Спад ажиотажа дал торговым сетям возможность пополнить запасы и возобновить регулярные поставки товаров на полки магазинов.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что цены на продукты в Новосибирске удивили жителя Приморья. По словам туриста, многие позиции из ассортимента в крупнейшем городе Сибири стоят в два раза дешевле, чем в дальневосточной столице.
Как полагает эксперт, удорожание продовольствие — общемировая тенденция, и в России цены могут пойти на спад тогда же, когда и на планете в целом.