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Posted 15 мая 2022, 06:16

Published 15 мая 2022, 06:16

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Названо время начала дождей в Приморье

Названо время начала дождей в Приморье

15 мая 2022, 06:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В понедельник, 16 мая, в Приморском крае местами ожидаются дожди, скорость ветра кое-где может достигнуть 18 метров в секунду.

Как сообщают в Примгидромете, небольшие и умеренные дожди могут пройти в регионе в ночь на понедельник. Скорость ветра в это время ожидается в пределах 6-11 метров в секунду, а температура воздуха будет на уровне +3...8°C.

Днём 16 мая дожди тоже не исключены, но по интенсивности они не сравнятся с ночными. Столбики термометров поднимутся до +15...20°C. Скорость ветра останется на том же уровне.

Во Владивостоке в ночь на 16 мая ожидается +7...9°C. Порывы ветра могут усиливаться до 18 метров в секунду, осадков не предвидится.

Дождь в городе может пройти ближе к вечеру. Температура воздуха во второй половине дня окажется на уровне +16...18°C, ветер стихнет до 6-11 метров в секунду.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какие погодные изменения ожидаются в Приморском крае в период 16-18 мая.

#Новости#Общество#Погода
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