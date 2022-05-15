Названо время начала дождей в Приморье

Posted 15 мая 2022, 06:16
Published 15 мая 2022, 06:16
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как сообщают в Примгидромете, небольшие и умеренные дожди могут пройти в регионе в ночь на понедельник. Скорость ветра в это время ожидается в пределах 6-11 метров в секунду, а температура воздуха будет на уровне +3...8°C.
Днём 16 мая дожди тоже не исключены, но по интенсивности они не сравнятся с ночными. Столбики термометров поднимутся до +15...20°C. Скорость ветра останется на том же уровне.
Во Владивостоке в ночь на 16 мая ожидается +7...9°C. Порывы ветра могут усиливаться до 18 метров в секунду, осадков не предвидится.
Дождь в городе может пройти ближе к вечеру. Температура воздуха во второй половине дня окажется на уровне +16...18°C, ветер стихнет до 6-11 метров в секунду.
Ранее «Восток-Медиа» писало, какие погодные изменения ожидаются в Приморском крае в период 16-18 мая.