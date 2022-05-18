Борис Кубай: «завтра на город обрушится две капли дождя»

Posted 18 мая 2022, 02:11
Published 18 мая 2022, 02:11
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Приморцы знают, что в сети при публикации прогнозов погоды часто используются громкие фразы: «обрушится до 1 мм осадков», «дождевой удар 3,2 мм осадков» или «следующий удар стихии 2,1 мм осадков». Главный синоптик региона дал жителям края совет, как относиться к подобной терминологии.
«Так же, как, например, к следующим словам: „завтра на город обрушится две капли дождя“, которые мало кто сможет заметить. Думаю, что пользователь относится к подобным терминам с сарказмом и недоверием к источнику. К сожалению, ничего хорошего в этом недоверии нет, поскольку в случаях действительной угрозы удара стихии, к которой необходимо серьезно подготовиться, пользователь может и к этой информации, по инерции, отнестись с сарказмом и недоверием. И последствия этому могут оказаться необратимыми», — сказал Борис Викторович.
Он уточнил, что до конца мая над Приморским краем ожидается прохождение нескольких малоактивных атмосферных фронтов с небольшими и умеренными дождями, но ударов стихии не ожидается.