vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2022, 02:11

Published 18 мая 2022, 02:11

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Борис Кубай: «завтра на город обрушится две капли дождя»

18 мая 2022, 02:11
Начальник Примгидромета Борис Кубай посоветовал жителям региона внимательно относиться к новостям с громкими заголовками про погоду. До конца мая никаких ударов стихии быть не должно.

Приморцы знают, что в сети при публикации прогнозов погоды часто используются громкие фразы: «обрушится до 1 мм осадков», «дождевой удар 3,2 мм осадков» или «следующий удар стихии 2,1 мм осадков». Главный синоптик региона дал жителям края совет, как относиться к подобной терминологии.

«Так же, как, например, к следующим словам: „завтра на город обрушится две капли дождя“, которые мало кто сможет заметить. Думаю, что пользователь относится к подобным терминам с сарказмом и недоверием к источнику. К сожалению, ничего хорошего в этом недоверии нет, поскольку в случаях действительной угрозы удара стихии, к которой необходимо серьезно подготовиться, пользователь может и к этой информации, по инерции, отнестись с сарказмом и недоверием. И последствия этому могут оказаться необратимыми», — сказал Борис Викторович.

Он уточнил, что до конца мая над Приморским краем ожидается прохождение нескольких малоактивных атмосферных фронтов с небольшими и умеренными дождями, но ударов стихии не ожидается.

#Новости#Общество#Борис Кубай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика