Брала полиция: нетрезвый водитель устроил массовую аварию во дворе дома в Приморье

Posted 20 мая 2022, 01:38
Published 20 мая 2022, 01:38
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Запись камеры наблюдения показала, что от удара авто под управлением виновника ДТП пострадали 2 машины. Травмирования горожан тоже удалось избежать.
Состояние лихача вызвало вопросы у свидетеля аварии, предположившего, что водитель «находился в нетрезвом состоянии».
Об опьянении говорит и поведение мужчины при разговоре с прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС. Автомобилист безучастно сидел в машине и даже не смог выйти из салона без помощи одного из полицейских.
Информация о происшествии появилась в телеграм-канале dps.control.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другой аварии, в которой не обошлось без алкоголя. Приморец на легковой машине врезался в микроавтобус, и оба участника ДТП слетели с дороги.
Сотрудники полиции по прибытии обнаружили, что виновник аварии был пьян.