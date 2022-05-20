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Posted 20 мая 2022, 01:38

Published 20 мая 2022, 01:38

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Брала полиция: нетрезвый водитель устроил массовую аварию во дворе дома в Приморье

20 мая 2022, 01:38
Сюжет
Происшествие
Неизвестный водитель влетел в автомобили, припаркованные в одном из дворов Дальнегорска. Машину лихача окружили местные жители, а доставать его из салона пришлось полицейским.

Запись камеры наблюдения показала, что от удара авто под управлением виновника ДТП пострадали 2 машины. Травмирования горожан тоже удалось избежать.

Состояние лихача вызвало вопросы у свидетеля аварии, предположившего, что водитель «находился в нетрезвом состоянии».

Об опьянении говорит и поведение мужчины при разговоре с прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС. Автомобилист безучастно сидел в машине и даже не смог выйти из салона без помощи одного из полицейских.

Информация о происшествии появилась в телеграм-канале dps.control.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другой аварии, в которой не обошлось без алкоголя. Приморец на легковой машине врезался в микроавтобус, и оба участника ДТП слетели с дороги.

Сотрудники полиции по прибытии обнаружили, что виновник аварии был пьян.

#Новости#Происшествие#Пьяный водитель#ДТП
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