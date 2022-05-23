Правительство Приморья особое внимание уделяет сфере образования

Posted 23 мая 2022, 04:59
Published 23 мая 2022, 04:59
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В скором времени более двух десятков педагогов переедут в Приморье из разных регионов России по программе «Земский учитель». Они будут работать в небольших населенных пунктах и получат за это единовременную выплату в размере двух миллионов рублей от государства. Средства разрешается тратить на любые цели.
«Земские учителя» с нового учебного года приступят к работе в школах Анучинского, Кавалеровского, Октябрьского, Тернейского, Ханкайского, Хорольского муниципальных округов, Надеждинского, Красноармейского и Шкотовского районов, Большого Камня, Лесозаводского и Партизанского городских округов.
— В программе приняли участие педагоги из Калининградской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Мурманской областей, республик Алтай, Калмыкия, Марий Эл и Тыва, Алтайского, Красноярского, Забайкальского, Пермского, Хабаровского края, — уточнила глава министерства образования Приморского края Эльвира Шамонова.
Привлечение педагогических кадров в сферу образования — и одно из приоритетных направлений политики правительства Приморья. Так, по инициативе губернатора края Олега Кожемяко принят закон о мерах поддержки педагогов, который предусматривает единовременную выплату молодым специалистам, ежемесячную доплату, частичную компенсацию расходов за съемное жилье. Предусмотрена ежемесячная выплата для наставников. Педагогическим работникам компенсируют часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.