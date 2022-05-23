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Posted 23 мая 2022, 04:59

Published 23 мая 2022, 04:59

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Правительство Приморья особое внимание уделяет сфере образования

Правительство Приморья особое внимание уделяет сфере образования

23 мая 2022, 04:59
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В центре внимания правительства Приморского края находятся вопросы обеспечения кадрами школ всего региона.

В скором времени более двух десятков педагогов переедут в Приморье из разных регионов России по программе «Земский учитель». Они будут работать в небольших населенных пунктах и получат за это единовременную выплату в размере двух миллионов рублей от государства. Средства разрешается тратить на любые цели.

«Земские учителя» с нового учебного года приступят к работе в школах Анучинского, Кавалеровского, Октябрьского, Тернейского, Ханкайского, Хорольского муниципальных округов, Надеждинского, Красноармейского и Шкотовского районов, Большого Камня, Лесозаводского и Партизанского городских округов.

— В программе приняли участие педагоги из Калининградской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Мурманской областей, республик Алтай, Калмыкия, Марий Эл и Тыва, Алтайского, Красноярского, Забайкальского, Пермского, Хабаровского края, — уточнила глава министерства образования Приморского края Эльвира Шамонова.

Привлечение педагогических кадров в сферу образования — и одно из приоритетных направлений политики правительства Приморья. Так, по инициативе губернатора края Олега Кожемяко принят закон о мерах поддержки педагогов, который предусматривает единовременную выплату молодым специалистам, ежемесячную доплату, частичную компенсацию расходов за съемное жилье. Предусмотрена ежемесячная выплата для наставников. Педагогическим работникам компенсируют часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

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#Новости#Общество#Образование#Педагоги#Кадры
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