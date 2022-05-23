Правительство Приморья особое внимание уделяет сфере образования

В скором времени более двух десятков педагогов переедут в Приморье из разных регионов России по программе «Земский учитель». Они будут работать в небольших населенных пунктах и получат за это единовременную выплату в размере двух миллионов рублей от государства. Средства разрешается тратить на любые цели.