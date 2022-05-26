Морской огурец «вне закона» может отправить приморца за решетку

Как ранее сообщал «Восток-Медиа», отправка важных природных ресурсов за границу — частое преступление в Приморском крае. Не так давно издание публиковало новость о том, что помощник машиниста попытался вывезти из Приморья стратегически важные ресурсы стоимостью около 18 миллионов рублей за границу. Контрабанду он спрятал в конструктивных частях тепловоза. Покупатель ждал товар в одной из стран Юго-Восточной Азии. А вывезти он собирался 52 килограмма дальневосточного трепанга и 410 корней женьшеня.