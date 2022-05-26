Морской огурец «вне закона» может отправить приморца за решетку

Posted 26 мая 2022, 00:43
Published 26 мая 2022, 00:43
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как выяснило следствие, осенью 2020 года, предприниматель, занимающийся добычей трепанга на арендованном рыбоводном участке, самостоятельно переработал трепанг в варено-мороженый продукт. Позже, он оформил документы, заведомо зная, что делает это, нарушая закон. В них указал недостоверные сведения о производителе товара. А затем, с использованием подложных документов, отправил за границу более 500 кг дальневосточного трепанга. По рыночной стоимости эта партия оценивалась более чем 3,5 млн рублей.
По данному инциденту было возбуждено уголовное дело. А если конкретнее, то по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов.
На данный момент на имущество обвиняемого, стоимость которого составляет миллион рублей, наложен арест. Прокурор Приморского края уже дал обвинительное заключение, уголовное дело передано в Хасанский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал «Восток-Медиа», отправка важных природных ресурсов за границу — частое преступление в Приморском крае. Не так давно издание публиковало новость о том, что помощник машиниста попытался вывезти из Приморья стратегически важные ресурсы стоимостью около 18 миллионов рублей за границу. Контрабанду он спрятал в конструктивных частях тепловоза. Покупатель ждал товар в одной из стран Юго-Восточной Азии. А вывезти он собирался 52 килограмма дальневосточного трепанга и 410 корней женьшеня.