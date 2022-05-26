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Posted 26 мая 2022, 00:43

Published 26 мая 2022, 00:43

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Морской огурец «вне закона» может отправить приморца за решетку

Морской огурец «вне закона» может отправить приморца за решетку

26 мая 2022, 00:43
Фото: 1Mi.
Сюжет
КНР
Житель Хасанского района незаконно отправил за границу 500 кило «морских огурцов». Стоимость такой партии трепанга более 3,5 млн рублей.

Как выяснило следствие, осенью 2020 года, предприниматель, занимающийся добычей трепанга на арендованном рыбоводном участке, самостоятельно переработал трепанг в варено-мороженый продукт. Позже, он оформил документы, заведомо зная, что делает это, нарушая закон. В них указал недостоверные сведения о производителе товара. А затем, с использованием подложных документов, отправил за границу более 500 кг дальневосточного трепанга. По рыночной стоимости эта партия оценивалась более чем 3,5 млн рублей.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело. А если конкретнее, то по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов.

На данный момент на имущество обвиняемого, стоимость которого составляет миллион рублей, наложен арест. Прокурор Приморского края уже дал обвинительное заключение, уголовное дело передано в Хасанский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Восток-Медиа», отправка важных природных ресурсов за границу — частое преступление в Приморском крае. Не так давно издание публиковало новость о том, что помощник машиниста попытался вывезти из Приморья стратегически важные ресурсы стоимостью около 18 миллионов рублей за границу. Контрабанду он спрятал в конструктивных частях тепловоза. Покупатель ждал товар в одной из стран Юго-Восточной Азии. А вывезти он собирался 52 килограмма дальневосточного трепанга и 410 корней женьшеня.

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#Новости#Общество#КНР#Прокуратура#Контрабанда#Трепанг
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