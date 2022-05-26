О пятимиллионном гранте для фермеров рассказали в правительстве Приморья

Posted 26 мая 2022, 04:43
Published 26 мая 2022, 04:43
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Краевые власти сообщают, что максимальный размер гранта предусмотрен для предпринимателей, собирающихся развивать животноводческое хозяйство.
Для приморцев, которые только планируют создать свою ферму, предоставляемая сумма будет в пределах 3 000 000 рублей.
«Государственная поддержка предоставляется не только крупным предприятиям, но и небольшие фермерским хозяйствам, которые обеспечивают жителей края мясом, молоком, овощами и другой сельскохозяйственной продукцией», – подчеркнул министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.
Ранее «Восток-Медиа» писало, как введение беспрецедентных санкций против России сказалось на сельском хозяйстве регионов страны, в том числе Приморского края.
После нанесения по РФ санкционного удара перед аграриями открылись новые возможности.