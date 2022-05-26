О пятимиллионном гранте для фермеров рассказали в правительстве Приморья

«Государственная поддержка предоставляется не только крупным предприятиям, но и небольшие фермерским хозяйствам, которые обеспечивают жителей края мясом, молоком, овощами и другой сельскохозяйственной продукцией», – подчеркнул министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.