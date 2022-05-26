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Posted 26 мая 2022, 04:43

Published 26 мая 2022, 04:43

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

О пятимиллионном гранте для фермеров рассказали в правительстве Приморья

О пятимиллионном гранте для фермеров рассказали в правительстве Приморья

26 мая 2022, 04:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Сельское хозяйство
В Приморском крае начался приём заявок на грант «Агростартап». Начинающие фермеры региона могут подать документы и получить до 5 000 000 рублей на развитие хозяйства.

Краевые власти сообщают, что максимальный размер гранта предусмотрен для предпринимателей, собирающихся развивать животноводческое хозяйство.

Для приморцев, которые только планируют создать свою ферму, предоставляемая сумма будет в пределах 3 000 000 рублей.

«Государственная поддержка предоставляется не только крупным предприятиям, но и небольшие фермерским хозяйствам, которые обеспечивают жителей края мясом, молоком, овощами и другой сельскохозяйственной продукцией», – подчеркнул министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как введение беспрецедентных санкций против России сказалось на сельском хозяйстве регионов страны, в том числе Приморского края.

После нанесения по РФ санкционного удара перед аграриями открылись новые возможности.

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#Новости#Общество#Сельское хозяйство#Гранты#1
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