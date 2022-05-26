«Путин поручил»: кому с 1 июня будут платить на 10% больше

В Приморском крае МРОТ вырастет до 15 279 рублей. Раньше был 13 890 рублей. Данный показатель нужен для регулирования не только оплаты труда, но и чтобы определить величину пособий по временной нетрудоспособности, беременности и других. Вместе с ним подрастёт и размер прожиточного минимума. Раньше он был 15 058, а теперь будет 16 564 рублей. Этот показатель влияет на размер выплат для льготников.