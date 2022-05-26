«Путин поручил»: кому с 1 июня будут платить на 10% больше

Posted 26 мая 2022, 04:03
Published 26 мая 2022, 04:03
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В Приморском крае МРОТ вырастет до 15 279 рублей. Раньше был 13 890 рублей. Данный показатель нужен для регулирования не только оплаты труда, но и чтобы определить величину пособий по временной нетрудоспособности, беременности и других. Вместе с ним подрастёт и размер прожиточного минимума. Раньше он был 15 058, а теперь будет 16 564 рублей. Этот показатель влияет на размер выплат для льготников.
«Теперь, исходя из того, что размер прожиточного минимума на ребенка в нашем крае составит 17 628 рублей (был 16 025), вырастет и размер выплат на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет», - привели пример в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
Говоря о других льготниках, с 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума в Приморском крае по категориям составит: на душу населения – 16 564 рубля, для трудоспособного населения – 18 054 рубля (был 16 413), для пенсионеров – 14 245 рублей (был 12 950).
А ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что Путину представили новый вариант индексации пенсий. В рамках новых предложений рассматриваются сразу несколько вариантов параметров дополнительной индексации, которые помогут снизить показатели бедности в стране.